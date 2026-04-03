A inicios del 2026, mientras estaba en Madrid, Francisca Aronsson recibió el llamado para formar parte de un proyecto que la pondría a prueba, pero que era algo que venía esperando desde que empezó a explorar la actuación fuera del Perú. “Nunca imaginé que tan pronto iba a realizar mi primera producción americana”, dice la actriz sueco-peruana desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde filma “Boyz Trip”, su primera producción de habla inglesa.

“Fue en enero de este año. Todo ha sido superrápido. Tuvimos un Zoom y yo solo pensaba: ‘¿estás preparada?’. Lo único que hacía era dudar, tenía mucho miedo porque Estados Unidos intimida un poco. Yo ya había actuado en España, en México…, en industrias grandes, pero esto era distinto”, recuerda.

Francisca Aronsson junto al director Kyle Scott. (Foto: archivo Personal de la artista)

“Mi presión era saber si realmente iba a cumplir con las expectativas que ellos buscaban y, sobre todo, representar bien a mi país en una película estadounidense”, admite.

Dirigida por Kyle Scott, “Boyz Trip” sigue la historia de cuatro amigos universitarios que, cansados de su encuentro anual, deciden hacer un viaje solo de chicos que pronto se convierte en un caos internacional.

A sus 19 años, Aronsson entra así en una nueva etapa de su carrera. El reto ahora no pasa solo por ampliar mercado, sino por adaptarse a otro idioma y otro nivel de exigencia. Aunque el inglés ha sido parte de su vida desde niña, por influencia de su padre sueco, nunca antes había actuado en un rodaje donde todas las indicaciones y códigos técnicos pasaran por esa lengua.

En “Boyz Trip”, interpreta a Valeria, una peruana que trabaja como agente de inteligencia e interviene en un caso de tráfico ilegal de objetos de valor.

“Es superdistinta a mí. Es una chica madura, recta, muy fría y decidida”, resume Aronsson. Para construirla, tuvo que familiarizarse con protocolos y gestos técnicos propios de alguien que examina piezas para determinar si son auténticas o falsas.

La actriz subraya además el valor simbólico de su presencia en una producción de este tipo. Su personaje habla en español y luego pasa al inglés, un detalle que para ella no es menor.

Francisca (Foto: archivo personal de la artista)

“Se siente lindo cómo personalidades de Perú y de Latinoamérica están en producciones internacionales porque nos hace conectar más con el proyecto. En una industria cada vez más atenta a la diversidad de sus elencos”, afirma.

La película combina acción y comedia y reúne a actores de distintos países, como los estadounidenses Rome Flynn y Desi Banks. También está la peruana Alessandra Fuller.

Su principal preocupación, admite, era responder a las expectativas del equipo y representar bien al Perú en una película vinculada a la industria estadounidense. Superada esa prueba, lo que queda es la confirmación de que puede moverse en un terreno más amplio.

“Me muero de ganas de explorar diferentes equipos de trabajo, mundos, perspectivas. Esa es como mi mayor meta. Hollywood, por supuesto, está dentro de ese horizonte, aunque considero que ‘Boyz Trip’ ya pertenece, hasta cierto punto, a la industria de Hollywood, aunque el rodaje ocurra fuera de Estados Unidos. Pero reservaría esa etiqueta para el momento en que filme directamente en territorio estadounidense”, aclara.

Según cuenta Francisca Aronsson, Kyle Scott mantiene un vínculo especial con el Perú. Ha visitado el país en varias ocasiones, ha rodado aquí campañas comerciales e incluso quiso filmar parte de “Boyz Trip” en territorio peruano. No pudo concretarlo por temas de gestión, pero la idea —asegura la actriz— sigue en pie.

“La idea es que esta película se convierta en una saga. Como se quedó con las ganas de grabar la primera entrega en Perú, la segunda sí o sí quiere hacerla”, señala Aronsson. Y añade que el interés de una producción de este tipo por mirar al país no es menor: abre la posibilidad de que actores peruanos funcionen como puentes reales entre industrias.

El rodaje de “Boyz Trip” terminará en los próximos días, tras casi un mes de trabajo en Sudáfrica. Para Francisca, esta película marca algo más que una primera vez en inglés. Marca el momento en que una actriz joven, que ya había comenzado a abrirse camino fuera del país, confirma que también puede sostenerse en un escenario más grande.