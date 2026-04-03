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Resumen

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A inicios del 2026, mientras estaba en Madrid, Francisca Aronsson recibió el llamado para formar parte de un proyecto que la pondría a prueba, pero que era algo que venía esperando desde que empezó a explorar la actuación fuera del Perú. “Nunca imaginé que tan pronto iba a realizar mi primera producción americana”, dice la actriz sueco-peruana desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde filma “Boyz Trip”, su primera producción de habla inglesa.

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Francisca Aronsson nos habla de su más que prometedora carrera internacional, del casting que hizo para una taquillera película de Marvel y de cómo experimenta la transición de la adolescencia a la vida adulta.
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