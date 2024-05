Enzo Vogrincic (Montevideo, Uruguay, 1993), un actor en ascenso, pasó de las sombras del teatro y pequeños papeles en la televisión y en el cine, a la luz de la fama con “La sociedad de la nieve”. Ahora acapara portadas, gana premios internaciones, cena con Tom Holland, es elogiado por Javier Bardem, grandes marcas están detrás de él, y sus seguidores suman millones.

Desde que la ambiciosa producción de Juan Antonio Bayona sobre el Milagro de los Andes se estrenó con una sonora ovación en el Festival de Venecia 2023, la vida del actor uruguayo Enzo Vogrincic cambió, tanto en lo profesional como en lo personal. A pesar de ello, sostiene que su esencia permanece inalterada.

“Cuando vuelvo a casa y me encuentro con mis amigos, enseguida me doy cuenta que todo está en su lugar. Eso me deja tranquilo. Cambió a nivel profesional y a nivel interno y espiritual, pero los aspectos esenciales en mí, no cambiaron”, aclara el actor, a quien entrevistamos en Xcaret-Riviera Maya.

Vogrincic se dio cuenta de la magnitud de su fama, cuando entró a una sala de cine en España y 900 personas estallaron en gritos al verlo. Su notable timidez y afinidad por la soledad lo han llevado a ser equiparado con Keanu Reeves, comparación que, asegura, lo halaga completamente, pues admira al actor canadiense. “Es un halago espectacular porque lo tengo en un lugar muy especial. ‘Matrix’ es una de mis películas favoritas gracias a él”, asegura.

Está en boca de todo el mundo, sobre todo de los adolescentes. Su imagen está impresa en tazas, estampitas y colchas. “Hay personas que duermen tapándose con mi cara. No puedo creerlo”, comenta sonriente.

Con gratitud palpable, Enzo abraza tanto el Premio del Público como el codiciado Premio Platino al Mejor Actor, conquistados recientemente en los prestigiosos galardones del cine y las series iberoamericanas. Asimismo, anuncia que es hora de cerrar esta etapa dorada. Le toca despedirse de Numa Turcatti y de “La sociedad de la nieve” agradeciendo y extrañando”.

“Viví una experiencia de un personaje tan profundo donde además está implicado el esfuerzo físico, sostuve una lucha por bajar la ansiedad, calmarme. No solo estás actuando en el set, sino que también se vuelve tuyo eso porque es tu cuerpo el que está en juego, eso te lleva a otra dimensión y más porque das vida a una persona real que falleció”, explica.

Enzo asegura que ser actor en su país es absolutamente por pasión. (Foto: Premios Platino)

Lo que se viene

Medio año después del inicio de esta vorágine de fama, Enzo está listo para afrontar un nuevo reto actoral, sin embargo no tiene prisa por volver a actuar. Mientras espera con calma que le llegue una propuesta que lo vuelva a remecer, incursionó en la composición de música para obras de teatro y trabaja en un proyecto teatral experimental. También está escribiendo un libro de memorias sobre “este proceso delirante” que ha sido “La sociedad de la nieve”.

Gustavo Bueno recuerda escena de "La ciudad y los perros" en un nuevo episodio de #AsíSeHizo. (Fuente: El Comercio | Foto: Piko Tamashiro)