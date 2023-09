El actor peruano Salvador de Solar participó en el rodaje de la película argentina “No me rompan”, una comedia en la que compartió roles con el cantante Fito Paez, así como las actrices Carla Peterson y Julieta Díaz. Se estrenará en Perú el 21 de setiembre.

La producción del filme estuvo conformada por Jazmín Rodríguez Duca, que escribió el guion y Azul Lombardía que la dirigió. Del Solar indicó que exploró un ámbito diferente de su carrera al realizar comedia por primera vez.

“Me sorprendí cuando la oportunidad apareció y afortunadamente la tomé porque a veces uno prefiere no salir del terreno al que está más acostumbrado, no salir de tu zona de conforto, como dicen. Yo sí creo que he explorado una zona diferente, que no era familiar para mí y me siento contento de haberlo hecho”, comentó el exministro para el diario Trome.

Salvador del Solar actuará con Fito Paez

Salvador del Solar compartió roles con el cantante argentino Fito Paez, quien interpreta a un director de televisión en la película No me rompan. Ante ello, Del Solar indicó que fue un honor para él trabajar al lado del intérprete.

“Uno está acostumbrado a ver a Fito Páez en los escenarios musicales, pero su curiosidad o interés artístico es más amplio, y tiene una participación que creo, es un detalle especial para la película”, relató el director de Magallanes.

¿Salvador del Solar quiere regresar a la política?

Durante una entrevista con RPP, el actor Salvador del Solar negó que tenga intenciones de volver a ejercer cargos públicos o regresar a la vida política, ya que considera al arte como su única pasión.

“Cuando entras en política, así como puede haber comentarios gratificantes, puede haber cometarios de oposición, porque esa es la naturaleza de la política democrática. Agradezco eso, pero como repito, mi camino está en el lado del arte y no en la política”, complementó.

¿De qué trata “No me rompan”?

No me rompan cuenta la historia de Ángela (Carla Peterson), una actriz que enfrenta una crisis laboral y sentimental, así como Vera (Julieta Díaz), una comerciante que siente la presión familiar. Ambas coinciden en un taller de manejo de la ira desatando situaciones hilarantes.

“[...] Esta historia es un punto de vista femenino, de las dos protagonistas, donde se analiza esa presión que se ejerce para que se esté siempre joven”, comentó Del Solar para el diario La República.