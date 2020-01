“No Respires” (“Don’t Breathe” en su idioma original) es una película de terror de 2016, dirigida por Federico Álvarez y escrita por Álvarez y Rodo Sayagues. El thriller sigue a unos ladrones quienes saben que un ciego guarda mucho dinero en su vivienda y entran en su casa para robarle. Pero descubren que el hombre guarda un secreto terrible y lo que parecía un atraco sencillo se convierte en la peor de las pesadillas.

Debido al final de la cinta, las buenas críticas y éxito en taquilla se especuló sobre una secuela, la cual fue confirmada en enero del 2018 por el actor Stephen Lang, quien interpretó al hombre ciego. Asimismo, el coproductor San Raimi dijo: “Es la mejor idea para una secuela que he escuchado. No estoy bromeando”.

Además, durante la promoción de su última película “VFW” en el Fantastic Fest Lang reveló que el guion de “No respires 2” ya está terminado. “He leído el guion [de 'No respires', ¡y es realmente bueno!”

Stephen Lang interpretó al hombre ciego en la primera película de "No respires" (Foto: Screen Gems)

Mientras la primera película contó con la dirección del uruguayo Fede Álvarez, Sony Pictures decidió que la secuela estará a cargo Rodo Sayagues, quien coescribió la entrega original. Este filme marcará su debut como director.

La secuela llevará por título “Don’t Breathe Again” (“No respires de nuevo”, y según Collider, comenzará a filmarse en abril de 2020.

SINOPSIS DE “NO RESPIRES 2”

“No respires 2” aún no tiene sinopsis oficial, pero de acuerdo con Discussing Film, luego de que el anciano ciego lograra sobrevivir al enfrentamiento con Rocky, tendrá que enfrentar a invitados violentos que buscarán hacerle pagar por sus crímenes pasados.

"Es emocionante ver a un personaje que quieres ver más de él. Al menos yo sí. Me encantaría ver al Hombre Ciego en la pantalla haciendo otras cosas. ¿Qué va a pasar con él en su vida?" contó Álvarez a IGN.

Sin embargo, la película podría no ser del total agrado del estudio. "Estamos contentos de que sea una especie de anarquía como enfoque de una película. ¿Es lo que el estudio moriría por tener de inmediato? Quién sabe. Tal vez. Van a enloquecer cuando se enteren, pero estamos entusiasmados con eso", agregó Álvarez.

TRÁILER DE “NO RESPIRES 2”

La secuela de “No respires” todavía no cuenta con tráiler oficial.

ACTORES Y PERSONAJES DE “NO RESPIRES 2”

Debido al desenlace de la primera película es poco probable que el reparto original regrese para la secuela. Los que podría volver son Jane Levy y Stephen Lang, pero hasta el momento solo se ha confirmado la participación del último. "Oh, sí, estamos haciendo una secuela", dijo el actor de 67 años.

Alex (Dylan Minnette), Money (Daniel Zovatto) y Cindy (Franciska Törőcsik) fallecieron en la casa del hombre ciego, así que no volverán; sin embargo, Diddy (Emma Bercovici), hermana de Rocky, podría volver.

Jane Levy como Rocky

Stephen Lang como el hombre ciego

Emma Bercovici como Diddy

Dylan Minnette, Jane Levy y Daniel Zovatto fueron parte de "Don't Breathe" (Foto: Screen Gems)

EQUIPO CREATIVO

Dirección: Rodo Sayagues

Producción: Sam Raimi, Robert Tapert

Guion: Rodo Sayagues

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “NO RESPIRES 2”?

“No respires 2” aún no tiene una fecha de estreno oficial, pero considerando que el rodaje empezará en abril próximo es posible que “Don’t Breathe Again” llegue a fines del 2020 o en el 2021.