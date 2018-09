Noel Schajris debutará en el cine en película argentina

El cantante Noel Schajris, ex integrante del dúo Sin Bandera, anunció su debut en la pantalla grande con una divertida película argentina luego de más de 20 años de carrera artística.

El artista aseguró que esta participación en la cinta "Solo el amor" es una gran experiencia donde ha aprendido muchas cosas nuevas que le servirán en sus próximas giras musicales. Además, no descartó que vaya a emprender una carrera en la actuación.

Al ser consultado por su futuro en la actuación, Noel Schajris aseguró que tomó muy en serio su participación en la película y que pese a tener una corta participación, su papel ha sido muy importante en la trama de la cinta.

"Me lo tomo muy en serio. Aprendí muchísimo en el set con Yamila Saud (actriz y co-guionista de la cinta) y los directores. Fue una experiencia muy importante para mí. Yo actuaba de niño en obras de teatro, vengo de una familia de actores y es un segundo gran amor que tengo después de la música. Ambas están relacionadas, el cine para mí es música", manifestó Noel en entrevista con Juan Carlos Arciniegas de CNN.

"Me seguiré preparando muchísimo. No es un cameo, es un papel pequeño que me ofrecieron y que lo acepté con toda la gratitud del mundo, y quiero más. Estamos fraguando un montón de proyectos más", agregó el reconocido cantante.

Asimismo, Noel Schajris señaló que aceptó el papel pese a su apretada agenda, debido a que se sintió identificado con el personaje principal.

"Me identifiqué con la película porque habla de chicos que sueñan con vivir de la música, me identifiqué con el personaje cuando iba por las calles de Buenos Aires, Argentina, soñando con la música", precisó.

Cabe señalar que Noel Schajris interpretará a 'Paco', el dueño del bar donde los protagonistas se dan a conocer. "Es perfecto porque no demanda mucho tiempo y puedo meter mis pies en este terreno de la actuación", acotó el músico.

La película argentina "Solo el amor" estrenará el próximo 25 de octubre en todos los cines de Argentina. Aún se desconoce si llegará a las salas en Perú.