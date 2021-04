Ser una de las favoritas para ganar la categoría de Mejor película en el Oscar 2021 ha convertido a “Nomadland” en una de las más buscadas en streaming. La cinta de Chloé Zhao tiene 6 nominaciones a los premios de la Academia. Aunque es superada por “Mank”, la película blanco y negro de David Fincher en Netflix que opta a diez galardones, está entre las más mencionadas en las apuestas para ganar las categorías principales. Entre ellas, también la de Mejor dirección.

Tras su triunfo en los Globos de Oro como Mejor filme dramático, “Nomadland” tratará ahora de llevarse el Oscar a la mejor película. Pero para ello tendrá que derrotar a “El juicio de los 7 de Chicago”, “El padre”, “Judas and the Black Messiah”, “Mank”, “Minari. Historia de mi familia”, “Una joven prometedora” y “Sound of Metal”.

Por su parte, Chloé Zhao competirá en el apartado de Mejor dirección contra Thomas Vinterber, David Fincher, Lee Isaac Chung y Emerald Fennell. Frances McDormand, la protagonista de la historia”, podría ganar en la categoría de Mejor actriz. De hacerlo, sería su tercer galardón a la Mejor actriz tras triunfar con “Fargo” (1996) y “Tres anuncios en las afueras” (2017).

SOBRE LA PELÍCULA

“Nomadland” se basa en una investigación de la periodista Jessica Bruder, que se lanzó a la carretera para descubrir “la penúltima estafa del sueño americano” y lo plasmó en el libro “País nómada” (Capitán Swing). En la cinta, Frances McDormand es Fern, una mujer que, después de perderlo todo en la Gran Recesión, se embarca en un viaje por el oeste estadounidense y vive como una nómada moderna que en su casa rodante, su viaje nos permite conocer la realidad de otros miles de estadounidenses que, empujados por la crisis económica, también viven en furgonetas en condiciones precarias.

DÓNDE VERLA

Las grandes cadenas de exhibición en los Estados Unidos-Yelmo, Cinesa, Ocine- vuelven a estar operativas desde marzo y gigantes de la distribución como Sony, Warner o Disney han sacado de nuevo la artillería en el arranque de la Semana Santa con estrenos como “Godzilla vs Kong”, “Monster Hunter”, “Tom & Jerry” y “Nomadland”, que se puede ver ya en salas comerciales de dicho país.

Pero para aquellos que quieren verla en streaming, la plataforma que la ofrece es Hulu, una página que, de momento, no está activa en América Latina. La única alternativa para acceder ella fuera del territorio estadounidense, es mediante VPN.

¿ESTÁ DISPONIBLE EN NETFLIX?

No, la película solo está disponible en Hulu (en este enlace). Como decíamos, Hulu no está disponible en América Latina. Se esperaba su llegada poco después del lanzamiento de Disney Plus en la región, pero hasta el momento no hay fecha confirmada.

Estos son los planes que actualmente tiene Hulu:

Cuánto cuesta Hulu.

SOBRE LA GALA DEL OSCAR 2021

Los Premios de la Academia de este año serán más diversos que los de ediciones pasadas, que llegaron a ser condenados por ser “demasiado blancos” mediante el hashtag #OscarsSoWhite, que empezó en 2015.

Este año entre los nominados al Oscar se cuenta con un número récord de actores de color nominados. Nueve de los 20 nominados de actuación de este año son actores de color y es la primera vez en la historia que la categoría de Mejor actor no es mayoritariamente blanca.

Las nominaciones en la categoría de Mejor Actor Principal incluyen a Steven Yeun (“Minari”), quien es el primer asiático-americano en recibir un reconocimiento; Chadwick Boseman (“Black Bottom de Ma Rainey”) quien recibió una candidatura póstuma; y Riz Ahmed (“The Sound of Metal”), que es el primer musulmán en participar de esta terna.

