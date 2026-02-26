Por Leslie A. Galván

“Núremberg: el juicio del siglo” inicia en el 7 de mayo de 1945. Adolf Hitler cometió suicidio. Es el último día de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La primera información de la película de James Vanderbilt recuerda un espeluznante pasado histórico: “70 millones de personas murieron alrededor del mundo, mucho más que en cualquier otro conflicto en la historia de la humanidad”. El Alto Mando Alemán, fuerza suprema que centralizaba el poder del dictador, está acabado. Entonces, surge la primera escena del filme: el sucesor nazi Hermann Göring sale de su auto y pregunta a un grupo de soldados estadounidenses, que sostiene sus armas a latidos tensos, si fueran tan amables de ayudarlo con su equipaje.

