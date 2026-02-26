“Núremberg: el juicio del siglo” inicia en el 7 de mayo de 1945. Adolf Hitler cometió suicidio. Es el último día de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La primera información de la película de James Vanderbilt recuerda un espeluznante pasado histórico: “70 millones de personas murieron alrededor del mundo, mucho más que en cualquier otro conflicto en la historia de la humanidad”. El Alto Mando Alemán, fuerza suprema que centralizaba el poder del dictador, está acabado. Entonces, surge la primera escena del filme: el sucesor nazi Hermann Göring sale de su auto y pregunta a un grupo de soldados estadounidenses, que sostiene sus armas a latidos tensos, si fueran tan amables de ayudarlo con su equipaje.

“Esta es una película de guerra donde nadie dispara un tiro. Aunque hay muchos tipos de combate diferentes; el nuestro es solamente verbal. Ese fue el catalizador que desencadenó todo. Ver a alguien como Göring rendirse sin contemplaciones, y pedir a los soldados que se llevaran su equipaje, me pareció la manera correcta de comenzar esta historia”, dice Vanderbilt en una comunicación por Zoom con este diario.

"Nuremberg: el juicio del siglo" Fecha de estreno “Nuremberg: el juicio del siglo” se estrena en cartelera peruana el 26 de febrero.

Russell Crowe aprendió alemán y subió hasta 126 kg para interpretar a Göring, quien tenía obesidad y problemas cardíacos durante su detención, pero bajó más de 30 kilos durante los juicios dirigidos por el Tribunal Militar Internacional conformado por las cuatro potencias aliadas en Núremberg, Alemania. El actor (recordado por “Gladiador” y “Una mente brillante”) dotó de carisma y doble moral secreta al personaje detrás de la masacre a los judíos en los campos de concentración.

El mal humano

Rami Malek y Russell Crowe protagonizan "Nuremberg, el juicio del siglo". (Foto: Difusión)

“Es importante revisitar los eventos históricos”, dice Vanderbilt, guionista de dramas políticos e históricos como “Zodiac” y “Truth”. Distingue su nueva cinta de otros retratos sobre los juicios a los altos mandos nazis, entre ellos “Judgment at Núremberg”, de Stanley Kramer; “mi favorito”, dice el cineasta, por su interés sobre el estudio del mal humano. Por ello, investigó a fondo el libro “22 Cells in Núremberg”, del psiquiatra estadounidense Douglas Kelley, interpretado por Rami Malek en la cinta.

“Trabajé con David Fincher hace años en ‘Zodiac’, y dijo algo que siempre me quedó grabado: las buenas películas te hacen hacerte preguntas. Las malas te dan todas las respuestas. Así que me encanta la idea de que te hagan cuestionar, quizás, el mundo en el que vivimos y el futuro a donde vamos. Olvidar el pasado es nuestro peligro. La historia no necesariamente se repite, pero sí rima. Como cineasta, quiero mirar atrás para avanzar”, agrega.

En el libro de Kelley, el médico concluyó que los nazis eran individuos funcionales, no patológicamente “locos”, lo que causó controversia en su momento. El texto tuvo poca acogida, pero quedó como documento de las evaluaciones clínicas a los principales jerarcas nazis antes y durante el proceso.

“Personalmente, estoy de acuerdo con Kelly en que, como humanos, somos capaces de grandes obras y de una gran maldad. Kelly se propuso averiguar qué diferenciaba a los nazis. Y no llegó a mucho, y a la gente no le gusta oír eso. Creo que nos gusta fingir que el mal se parece a Darth Vader, que da miedo. Pero el mal puede ser muy encantador e insidioso y eso era lo que tenía Hermann Göring. Era conocido por ser gracioso, sociable, encantador, ingenioso y todas esas cosas que seducen y te hacen querer a alguien. Sin embargo, era capaz de cometer grandes actos de maldad, o de ignorarlos, siempre que eso aumentara su poder”, confiesa Vanderfield.

Además, “Núremberg” (2026) aborda el proceso judicial desde la mirada del fiscal Robert H. Jackson, interpretado por Michael Shannon, quien defiende un juicio público frente a las presiones de Stalin y Churchill por ejecuciones sumarias. Para Estados Unidos, el proceso debía sentar un precedente jurídico internacional, aun si ello implicaba “que Estados Unidos les diga al resto de países cómo comportarse” (se dice en la película) y asumir un liderazgo incómodo ante los Aliados. En paralelo, otros arcos siguen al traductor militar encarnado por Leo Woodall; al jefe militar interpretado por John Slattery y al segundo psiquiatra al que da vida Colin Hanks.

Michael Shannon interpreta al fiscal estadounidense Robert H. Jackson en "Nuremberg, el juicio del siglo". (Foto: Difusión)

A diferencia de la película, el tráiler de “Núremberg” abre con el fiscal Jackson recibiendo una visita nocturna tras la captura del jerarca nazi luego de la muerte de Hitler. La presentación de la trama se asemeja a la miniserie “Los juicios de Núremberg” (2000), dirigida por Yves Simoneau: allí primero aparece Göring (interpretado por Brian Cox) en el contexto de la rendición, y luego el fiscal, encarnado por Alec Baldwin, discute la situación del detenido en una oficina. La nueva versión invierte ese orden en su adelanto: presenta primero a Robert y después a Göring.

“Parte del objetivo del tráiler es simplemente presentar la película de la forma más comprensible y engancharte, pero hay una persona que se especializa en hacer el corte del trailer”, asegura Vanderbilt, aunque acepta que las decisión sobre las imágenes que tendrá el avance de la cinta está en manos del equipo de marketing. “Todos el tiempo estamos en la lucha de la negociación para que no se revele esto o aquello de la película”, dice.

En general, la puesta en escena de la cinta sugiere un estilo muy Hollywood, pero que igual conserva un ángulo complejo en la interacción de los alemanes y estadounidenses. Quizá eso explique por qué “Núremberg” quedó en la shortlist del Oscar 2026 sin llegar a la nominación final. Su relato cercano a versiones anteriores, como la del 2000, puede ser demasiado clásico frente a una Academia que hoy premia miradas más multilingües y contextos inexplorados por la institución, como “Sentimental Value” u “O Agente Secreto”. En tiempos donde el cine histórico compite con dramas más diversos, la pregunta no es solo cómo juzgar el pasado, sino cómo mirar el presente a través de las bondades y maldades humanas.