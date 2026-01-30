“El gremio del cine se da demasiados premios a sí mismo. No salvamos vidas con ellos. Todo es un poco decorado, un poco falso”

Escuchar
(Photo by Frederic J. Brown / AFP)

En Sirāt, Óliver Laxe convierte las arenas y los oasis del desierto marroquí en una pista de baile monumental. Entre polvo, luces estroboscópicas y parlantes que vibran, cientos de ravers avanzan como una comunidad errante, entregada a la música electrónica como último refugio. Esa es la primera imagen, el primer contacto con la historia de Luis (Sergi López) y su hijo Esteban (Bruno Núñez), quienes se abren paso entre la multitud mientras buscan a Mar, la hija ausente del padre.

