"Once Machos", filme de Aldo Miyashiro que marcó el debut actoral del fallecido periodista Daniel Peredo, estrenó el teaser de su segunda entrega.

En este avance oficial se rinde homenaje al periodista deportivo. En las imágenes reveladas aparecen los jugadores de "Once machos" mirando hacia un altar donde se encuentra la camiseta de 'Dani', personaje que encarnó Peredo.

"Once Machos, quiero que salgan a la cancha a ser felices, quiero que salgan con el orgullo de nuestros colores a ganar. Así los demás nos crean inferiores, aunque en el fondo tengamos miedo y la tristeza no nos deje respirar. Quiero verlos comerse el dolor, quiero que jueguen por nuestros hijos, por nuestro barrio, por lo que somos, por lo que amamos y por los que ya no están y vivirán por siempre marcados en nuestra piel", dice Carlos Gassols en su rol de director técnico.

Teaser de "Once Machos 2". (Video: Difusión)

En "Once Machos", Daniel Peredo fue 'Dani', un vendedor de discos de karaoke cuyo sueño era convertirse en periodista deportivo.

El hombre de prensa falleció el pasado 19 de febrero víctima de un paro cardíaco. Tenía 48 años de edad. Según revelaron amigos suyos, el también locutor se descompensó mientras jugaba una pichanga en grupo. Inmediatamente fue trasladado a la clínica San Felipe donde finalmente dejó de existir.

Horas antes, Daniel Peredo había narrado el que sería su último partido: el encuentro entre Alianza Lima y Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva en Matute donde el equipo de La Victoria perdió 0-2 ante los rimenses.

La segunda entrega de "Once Machos" llegará a las salas de cine el 14 de febrero de 2019.