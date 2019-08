"Érase una vez en Hollywood": Brad Pitt y el antes y ahora de su larga carrera en el cine

Luego de dos años alejado de la pantalla grande, Brad Pitt regresa al cine con "Érase una vez en Hollywood" ("Once Upon a Time... in Hollywood"), película de Quentin Tarantino que recuerda una época dorada de la historia de esta industria.

En este, su rol número 78 como actor, Pitt interpreta a Cliff Booth, un doble de acción que junto a su mejor amigo, la estrella de televisión Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), se ven involucrados con actores de Hollywood en 1969 e incluso con la infame familia Manson.

-Una estrella en ascenso-

Pero esta cinta es solo un eslabón más en una carrera de casi 32 años de William Bradley Pitt. Nacido en 1963 en Oklahoma, EE.UU., Pitt estudió periodismo en la Universidad de Misuri antes de decidir ser actor.

En 1986, Brad Pitt viajó a Los Ángeles, donde se ocupó en trabajos temporales mientras buscaba entrar en la industria del cine. Su primer rol en una película es en la comedia "Hunk" ("Con el diablo en el cuerpo") de 1987 como un personaje sin nombre conocido solo como 'chico en la playa' por el que no recibió crédito. Tampoco recibiría crédito por su participación, ese mismo año, como mozo en "Los atrevidos" ni como 'joven en una fiesta' en "Corrupción en Beverly Hills.

Ese mismo año Pitt tuvo un pequeño papel en la telenovela "Another World" y, más importante, cuatro capítulos en la exitosa serie "Dallas".

En 1988 el actor consigue su primer papel protagónico con "The Dark Side of the Sun". La película, filmada en Yugoslavia el año 1988, trata de un joven con una extraña condición de la piel que le impide recibir luz del sol y su romance con una actriz estadounidense. La cinta se perdió durante el inicio de la guerra civil del país y no vio la luz del día hasta 1997, cuando Pitt ya había comenzado su ascendente carrera.

Para el año 1991 Pitt encontró cada vez mejores papeles, pero fue "Thelma & Louise" el primer gran éxito en el que participó. Dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Geena Davis (Thelma) y Susan Sarandon (Louise), la historia sigue a dos amigas que terminan fugitivas de la justicia tras matar a un hombre. Pitt interpreta a J.D. en el filme, un viajero con un oscuro pasado que se involucra romáticamente con Thelma.

-Años dorados-

Le seguiría "Cool World" (1992) y "Nada es para siempre" (1992) hasta llegar en 1994 a "Entrevista con el vampiro". Basada en las novelas de Anne Rice, Pitt interpreta a Louis de Pointe du Lac, un aristócrata francés que describe su conversión en una criatura de la noche en el papel que lo convirtió en un galán de Hollywood. En la película Pitt actúa junto a Tom Cruise, Christian Slater, Antonio Banderas y Kirsten Dunst.

De las películas que podemos resaltar en sus siguientes años está "Se7en" (1995) junto a Morgan Freeman, "Twelve Monkeys" (1995) con Bruce Willis y "Siete años en el Tíbet" (1997), filme que le valió la ira del gobierno chino.

En 1999 participa de la película de culto "El club de la pelea" ("Fight Club"). Un año después, en el 2000, se casaría con la actriz Jennifer Aniston. En el 2001 se uniría a George Clooney en "Ocean's Eleven", participando en las sucesivas secuelas "Ocean's Twelve" (2004) y "Ocean's Thirteen" (2007).

En 2004 participa en la película épica "Troya" como el héroe Aquíles, oponiéndose a Orlando Bloom como Paris. Un año después trabajaría en "Sr. y Sra. Smith" (2005) junto a su futura (y ahora ex) esposa Angelina Jolie.

En 2009 colabora por primera vez con Quentin Tarantino en la película "Bastardos sin gloria" como el teniente Aldo Raine, miembro de un equipo de soldados judíos que asesinan a los líderes nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Hablando de guerras mundiales, en 2013 Pitt protagonizó la adaptación de la novela de Max Brooks "World War Z". Ese mismo año participó en "12 años de esclavitud" (2013), película ganadora de dos premios Oscar que lanzó la carrera de Lupita Nyong'o.

En 2015 se unió a Ryan Gosling y Christian Bale en "La gran apuesta" ("The Big Short"). En 2017 tuvo una pequeña y sorpresiva aparición en el filme "Deadpool 2" como el héroe Vanisher. Su sueldo por ese papel, una taza de café. En la galería que adjuntamos a esta nota contiene algunos de los roles más importantes de Brad Pitt.