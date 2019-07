"Once Upon a Time in Hollywood": así se vivió la premiere en Los Ángeles | FOTOS

La nueva cinta del experimentado Quentin Tarantino se estrenó este lunes a nivel mundial. "Once Upon a Time in Hollywood" celebró su premiere en Los Ángeles, a la que asistieron, además de sus protagonistas, diversas figuras del cine y la televisión.

► "Once Upon a Time in Hollywood": lanzan nuevo póster del filme de Tarantino

► Cannes 2019: Brandy, la perra de Tarantino, gana como mejor intérprete canino



Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie y el mismo Tarantino fueron las estrellas más ovacionadas de la gala. Los protagonistas de la cinta y su director mostraron buena química entre ellos. Además, se animaron a firmar autógrafos a los asistentes.

Otras figuras que se hicieron presentes en la premiere fueron Britney Spears, Vanessa Hudgens, Austin Butler, Snoop Dogg, Sofía Vergara, Rumer Willis, Adriana Lima, Noomi Rapace, Nick Cave, Bruce Dern, entre otros.

"Once Upon a Time in Hollywood" está situada en Los Ángeles, en 1969, y sigue todas las aventuras que tendrá que vivir Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), estrella de westerns televisivos, junto a Cliff Booth (Brad Pitt), su doble de acción de toda la vida, por hacerse un hueco en Hollywood.

La película se estrenará el 25 de julio en Perú.