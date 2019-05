"One Punch Man" 2x08 ONLINE: ¿cómo y a qué hora ver el próximo capítulo de la temporada 2?

One Punch Man 2x08 ONLINE sub español en Crunchyroll: ¿cómo y a qué hora ver el nuevo capítulo del anime? | Finalmente se desató la pelea que todos esperaban en "One Punch Man". Saitama y Suiryu protagonizaron uno de los enfrentamientos más épicos del anime, aunque al final se dio el resultado que todos sospechaban desde un inicio.

Saitama logró resistir todos sus golpes y esquivar los más peligrosos, pero perdió el torneo por revelarse que estaba utilizando una peluca. A pesar de que Suiryu quería continuar la pelea, fue derrotado por un golpe de cadera casual de Saitama.

¿Qué pasará en el nuevo episodio de "One Punch Man"? Todas las ciudades están bajo ataque, y los héroes de diferentes clases han hecho todo lo posible para detener a los monstruos, pero parece que los más poderosos se habían mantenido ocultos... hasta ahora.

Saitama no sabe de todo esto, pero ahora podría ser la última esperanza de la humanidad para frenar el avance enemigo. Ahora que el Torneo de Artes Marciales terminó, tanto 'One Punch Man' como los demás héroes podrán hacer frente a la amenaza de la ciudad que ha dejado incontables bajas.

¿QUÉ PASARÁ EN "ONE PUNCH MAN" 2x08?

Por lo que se vio en el avance del nuevo episodio de "One Punch Man", Genos despertará preocupado porque fue derrotado con facilidad al igual que otros héroes de un alto rango. Todo indica que el androide se unirá a su maestro para defender la ciudad de esta ola de ataques.

Por otro lado, Watchdog Man también aparece en el tráiler, así que es posible que participe activamente del conflicto y muestre sus movimientos especiales, primero ante Garou. Pero por lo que se ha visto, no será rival para el arma secreta de la Asociación de Monstruos.

Y es que Gouketsu, el monstruo de nivel Dragón, sigue su camino hacia el Torneo de Artes Marciales. Es posible que en el próximo capítulo choque con algunos héroes que participaron en el torneo, pero nadie estaría a su altura, salvo Saitama.

De momento, Saitama parece ser el único que podría detener el avance de estos nuevos monstruos que se han organizado para conquistar el mundo de los humanos de una vez por todas. Pero, ¿podrá hacerlo?

TRÁILER DE "ONE PUNCH MAN" 2x08

¿CÓMO Y DÓNDE VER "ONE PUNCH MAN" 2x08?

'La resistencia de los fuertes' (2x08), séptimo episodio de la segunda temporada de "One Punch Man", será estrenado este martes 28 de mayo, originalmente en Japón por TV Tokyo, KBS, AT-X, entre otros canales de la televisión nipona.

El capítulo también estará disponible el mismo martes con subtítulos en inglés en Hulu para Estados Unidos y subtitulado al español en Crunchyroll para España de manera simultánea, desde las 7:35 pm para los europeos (hora CEST, que equivale a las 12:05 pm en el Perú)

Lamentablemente, en América Latina solo puede verse la primera temporada de "One Punch Man" con subtítulos en español en Netflix. Aún no hay fecha de estreno para la segunda entrega.

EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE "ONE PUNCH MAN"

Episodio 1 - El regreso del héroe (9 de abril de 2019)

Episodio 2 - El monstruo humano (16 de abril de 2019)

Episodio 3 - La caza comienza (23 de abril de 2019)

Episodio 4 - Bate de metal (30 de mayo de 2019)

Episodio 5 - Torneo de Artes Marciales (7 de mayo de 2019)

Episodio 6 - La sublevación de los monstruos (14 de mayo de 2019)

Episodio 7 - Héroe de Clase S (21 de mayo de 2019)

Episodio 8 - La resistencia de los fuertes (28 de mayo de 2019)

Episodio 9 - TBA

Episodio 10 - TBA

EPISODIOS DE LA TEMPORADA 1 DE "ONE PUNCH MAN"

Si no viste el anime y te llama la atención la historia Saitama y demás personajes, repasa los episodios y sus nombres y búscalos en los canales oficiales de "One Punch Man". Los 12 episodios de la primera temporada de la serie están disponibles en Netflix.