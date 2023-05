Christopher Nolan lo hizo de nuevo. Esta vez no nos hizo esperar mucho y mostró el tráiler final de Oppenheimer 2. Tras haber adelantado una primera parte, el apasionado director muestra al físico teórico J. Robert Oppenheimer, protagonizado por Cillian Murphy.

La película es escrita y dirigida por Nolan y cuenta detalles de la historia del creador de la bomba atómica, sin excluirlo del Proyecto Manhattan. Eso sí, hizo de todo para que el tono de suspense y thriller se mantuviera.

¿Qué es lo que veremos en Oppenheimer 2?

Oppenheimer contará la historia de cómo construyeron la bomba atómica en lo que se denominó Proyecto Manhattan. Este es uno de los acontecimientos más importantes del Siglo XX, pues fue la causante de que terminara la Segunda Guerra Mundial, el evento bélico más grande de todos los tiempos.

Pero eso no fue todo, sino que también esto desencadenó en una constante competencia nuclear por parte de las dos grandes potencias del momento que eran Estados Unidos y la Unión Soviética (URSS).

¿Quiénes estarán en Oppenheimer 2?

El protagonista de esta nueva locura de Nolan es Cillian Murphy. Sin embargo, también estarán Florence Pugh (Viuda Negra), Jean Tatlock, Benny Safdie (Obi-Wan Kenobi), Edward Teller, Michael Angarano (Sky High), Robert Serber y Josh Hartnett (Halloween H20: 20 años después) y Ernest Lawrence.

El resto del reparto incluye a Rami Malek (Mr. Robot, BoJack Horseman(), Dane DeHaan (The Amazing Spider-Man 2, Metallica: Through the Never), Dylan Arnold (Halloween Kills), David Krumholtz (The Ballad of Buster Scruggs), Alden Ehrenreich (Solo: Una historia de Star Wars), Matthew Modine (The Dark Knight Rises), Josh Peck (Drake & Josh, The Wackness), Devon Bostick (Diary of a Wimpy Kid, Saw VI), David Dastmalchian (The Suicide Squad, Dune), Emma Dumont (The Gifted) y Olivia Thirlby (Y: The Last Hombre).

¿Cuándo se estrena Oppenheimer 2?

Una de las películas más esperadas se estrenará a nivel mundial este 21 de julio de 2023 en cines.