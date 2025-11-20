La película finlandesa “Orenda” inauguró la 37ª edición del Festival de Cine Europeo en el Perú, dando inicio a la programación con una propuesta visualmente intensa y cargada de emoción. La función de apertura marcó el tono del evento: historias sobrias, humanas y destinadas a generar reflexión en el espectador.

La inauguración contó con la presencia de la directora Pirjo Honkasalo y la actriz Pirkko Saisio, quienes participaron en conversatorios con el público. Su visita permitió conocer de cerca el proceso creativo detrás del filme y reforzó el carácter internacional y formativo del festival.

“Orenda” narra el encuentro entre dos mujeres en una isla remota: Nora, una cantante de ópera que llega tras la muerte de su esposo, y Natalia, una sacerdotisa que vive aislada. El filme se mueve entre la culpa, la fe y el amor, construyendo un thriller emocional en un espacio reducido y lleno de tensión.

“Orenda” inauguró la nueva edición del Festival de Cine Europeo en el Perú. (Foto: Instagram)

La carrera de Pirjo Honkasalo, destacada desde los años setenta con obras presentadas en Cannes y su celebrada trilogía documental, aporta profundidad al proyecto. A ello se suma el trabajo de Pirkko Saisio, actriz y guionista, quien añade una mirada sensible sobre la fragilidad de los vínculos humanos.

El Festival de Cine Europeo, organizado por la Unión Europea en el Perú, se extenderá hasta el 27 de noviembre de 2025 con una selección de 48 películas de 20 países, además de invitados provenientes de Ucrania y Perú. La programación busca acercar al público a nuevas narrativas europeas.

Las proyecciones se realizan en 20 sedes, con 13 espacios en Lima y 7 en provincias como Cusco, Arequipa, Piura, Trujillo y Chiclayo. Toda la cartelera es gratuita y puede consultarse en la web oficial del festival, mientras que las reservas se gestionan a través de Joinnus.