Casey Affleck obtuvo el Oscar al Mejor actor, la primera estatuilla que recibe en su carrera, gracias a su trabajo en el drama Manchester By The Sea.

Affleck cumpli con los pronsticos de los expertos y se impuso a candidatos de altura como Denzel Washington (Fences), Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Viggo Mortensen (Captain Fantastic) y Ryan Gosling (La La Land).

El intrprete, muy emocionado, dijo que el premio significaba mucho para l y dio las gracias, por encima de todo, al cineasta Kenneth Lonergan, porque si no hubiera escrito su papel en Manchester By The Sea l no estara aqu, seguro.

Tambin dio las gracias a su familia, y se mostr muy orgulloso de formar parte de la comunidad de Hollywood

El hermano pequeo de Ben Affleck conquist a los acadmicos de Hollywood gracias a su interpretacin contenida, sobria y repleta de matices del drama Manchester By The Sea de Kenneth Lonergan.

En esta cinta Affleck da vida a Lee Chandler, un huidizo y complicado hombre que trata de dejar atrs un trgico pasado cuando recibe la noticia de que debe hacerse cargo de su sobrino.

Affleck llegaba lanzado a los Oscar tras haber ganado el Globo de Oro, el Bafta y el Spirit por su trabajo en Manchester By The Sea.

El intrprete ya haba sido nominado al Oscar por The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007), y su filmografa incluye tambin la pelcula Gone Baby Gone (2007); y la triloga de Oceans Eleven (2001), Oceans Twelve (2004) y Oceans Thirteen (2007).

No obstante, la controversia tambin acompa su carrera al Oscar. Los medios de comunicacin rescataron recientemente un antiguo caso, que se cerr con un pacto entre acusacin y defensa, en el que una productora y una directora de fotografa denunciaron a Affleck por acoso sexual cuando trabajaron en su falso documental Im Still Here (2010).

LOS GANADORES Y LOS PRONSTICOS

Respecto a esta categora, Sebastin Pimentel y Claudio Cordero, crticos de cine de El Comercio, dijeron das antes. Esta categora suele ser la ms competitiva y este ao ha estado un poco blandengue. Como que les ha costado encontrar cinco candidatos fuertes, dijo Cordero.

Se ha hablado mucho del problema de la denuncia por abuso sexualen el caso de Casey Affleck. Quizs eso le ponga una traba. Factores extra cinematogrficos, extra artsticos a veces pesan, apunt por su parte Pimentel.

