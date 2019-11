El gran error de Warren Beatty y Faye Dunaway en la noche del Oscar 2017 difícilmente será olvidado. Anunciar por error a “La La Land” como Mejor película en lugar de “Moonlight”, la real ganadora, fue un desastre que dejó boquiabiertos a todos. Jimmy Kimmel, el anfitrión de la ceremonia, dijo que es la primera vez que sucede. Sin embargo, parece que no es el primer error que la Academia comete.

En 1993, el actor Jack Palance fue el encargado de presentar a la ganadora del premio Oscar a Mejor actriz secundaria de ese año. La afortunada fue Marisa Tomei por "Mi primo Vinny".

Tomei, entonces de 29 años, agradeció el reconocimiento y se fue a casa con la dorada estatuilla, sin embargo los rumores llegaron después.

La crítica no podía entender cómo una novata como Tomei, nominada "inexplicablemente" por una interpretación que --si bien no fue mala-- no tenía el peso suficiente para recibir una nominación al Oscar según la crítica. Su candidatura competía, además, contra Judy Davis, nominada por "Maridos y mujeres" de Woody Allen. También con Joan Plowright, reconocida previamente con un Globo de Oro por su papel en "Un abril encantado". Vanessa Redgrave, con "Regreso a Howards End", y Miranda Richardson, nominada por "Herida", el filme de Louis Malle, eran las demás nominadas que pudieron alzarse con semejante premio. Entonces se empezó a tejer toda clase de especulaciones, entre ellas que Palance estaba ebrio y se equivocó al nombrar a Tomei como ganadora. Los rumores nunca fueron confirmados ni desmentidos y la actriz estadounidense ganó igual.

Los rumores de esta supuesta equivocación fueron reforzados al ver la reacción de asombro de Gene Hackman, que fue enfocado mientras Tomei levantaba el premio.

LA DISCULPA DE WARREN

Ante el enorme error cometido por Warren Beatty, Jimmy Kimmel no dejó la ironía de lado y responsabilizó en broma a Steve Harvey, el presentador del certamen de belleza Miss Universo que el año pasado anunció erróneamente a Miss Colombia como la ganadora cuando en realidad la corona era para Miss Filipinas.

"Quiero explicarles lo ocurrido. Cuando abrí el sobre decía Emma Stone, 'La La Land'. Por eso tardé tanto en anunciarlo", fue lo que dijo Beatty evidentemente apenado.

"La La Land", que se perfilaba como la favorita con 14 nominaciones, se impuso en seis categorías que incluyeron Mejor dirección, para Chazelle; Mejor actriz, para Emma Stone; Mejor música original, de Justin Hurwitz; y Mejor canción original, por "City of Stars".