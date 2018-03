Oscar 2018: aclamada "Lady Bird" se fue con las manos vacías

Con su segunda película, Greta Gerwig prometía hacer historia en los premios Oscar. "Lady Bird", un filme 'coming age' sensible y autorreferencial sobre una joven que reniega de su último año de estudio en Sacramento y que tiene una áspera relación con su madre, parecía el largometraje a vencer en los comienzos de la carrera de premios, sin embargo no ganó ninguna de las cinco categorías a las que estaba nominada.

Desde su famoso puntaje perfecto en el sitio Rotten Tomatoes hasta la reciente tapa de Time donde Gerwig simboliza cómo las mujeres "están redirigiendo Hollywood", el filme protagonizado por Saoirse Ronan se perfilaba como firme ganadora.

"Lady Bird" obtuvo cinco nominaciones: Mejor película, directora (Gerwig, la quinta mujer en ser nominada en esta categoría), actriz (Ronan, en su tercera nominación), actriz de reparto (Laurie Metcalf) y guion. Sin embargo, no pudo imponerse en ningún lugar.

El mejor filme del año fue "The Shape of Water" (La forma del agua), del mexicano Guillermo del Toro, quien también fue reconocido como el mejor realizador.



"El otro día, en el aeropuerto, una mujer de 20 años se me acercó y me dijo 'Gracias por tus películas, yo quiero hacer películas también', y entonces le prometí que eso iba a suceder, que saliera y las filmara", le contó Gerwig a Time, agregando que su anhelo por filmar no va a morir nunca.

"Es importante saber qué es lo que, en cualquier momento, te va a llevar a dejar todo lo que estás haciendo: y yo dejaría todo para poder escribir y dirigir películas", expresó la también actriz.

Fuente: (GDA/La Nación de Argentina)