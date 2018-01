La entrega de premios más esperada está a la vuelta de la esquina. El Oscar 2018 se desarrollará en marzo, pero este martes 23 de enero todo el mundo degustará un breve adelanto cuando, en directo desde Los Ángeles, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas revele a todos los nominados.

"The Shape of Water", "Lady Bird", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "Darkest Hour" y "Call Me by Your Name" son algunas de las cintas que han destacado desde el inicio de la temporada de premios y que se espera consigan la mayor cantidad de postulaciones a los Oscar 2018.

Los Globos de Oro fueron los galardones que iniciaron la carrera hacia los Oscar. "Three Billboards" se impuso en esta ceremonia con el trofeo a la Mejor película dramática y reconociendo a dos de sus actores: Frances McDormand y Sam Rockwell.

En los Producers Guild Awards, del sindicato de productores, la vencedora fue "The Shape of Water", del mexicano Guillermo del Toro, quien también fue galardonado en los Globos de Oro.

Los SAG Awards recientemente premiaron a "Three Billboards", dándole más posibilidades en el camino a la noche del Oscar.

Esta es la guía para que no te pierdas el esperado anuncio.

HORA DE LAS NOMINACIONES

Estados Unidos: 5:22 a.m. (PST)

México: 7:22 a.m.

Perú: 8:22 a.m.

Colombia: 8:22 a.m.

Ecuador: 8:22 a.m.

Venezuela: 9:22 a.m.

Chile: 10:22 a.m.

Argentina: 10:22 a.m.

STREAMING

Si deseas seguir en vivo la lectura de nominaciones al Oscar 2018, tienes dos opciones: streaming y televisión. Para lo primero tienes que ingresar a la web Oscar.com, donde se mostrará una transmisión en video. También la podrás ver en el portal TNT GO (puedes loguearte con los accesos que otorga tu proveedor de cable).

TELEVISIÓN

Los derechos de transmisión de las nominaciones al Oscar para Latinoamérica están a cargo del canal TNT. Estados Unidos, en cambio, verá el evento por el canal ABC.

LA TRANSMISIÓN

Las nominaciones al Oscar se revelarán en dos partes desde el inicio oficial a las 5:22 a.m. PST (8:22 a.m. en Perú), cuando la Academia anuncie a los competidores a Mejor Cinematografía, Mejor diseño de vestuario, Mejor montaje, Mejor maquillaje y peinados, Mejor banda sonora, Mejor diseño de producción, Mejor cortometraje animado, Mejor cortometraje de acción real, Mejor edición de sonido, Mejor mezcla de sonido y Mejores efectos visuales.

A las 5:38 a.m. PST (8:38 a.m. en Perú), se revelarán a los nominados a Mejor actor, Mejor actor de reparto, Mejor actriz, Mejor actriz de reparto, Mejor película animada, Mejor dirección, Mejor documental, Mejor corto documental, Mejor película en lengua extranjera, Mejor canción original, Mejor película, Mejor guion adaptado y Mejor guion.

EL MOMENTO MÁS ESPERADO

Si tomamos como guía la reciente ceremonia de los Globos de Oro, el Oscar 2018 podría implicar nominaciones para ciertos cineastas e intérpretes. Se prevé, por ejemplo, que "La forma del agua" de Guillermo del Toro sea nominada en categorías como Mejor película y Mejor Director.

Las mismas categorías podrían ser disputadas por historias como "Lady Bird" de Greta Gerwig y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"; que a su vez podrían darle el Oscar de Mejor actriz a Saoirse Ronan y Frances McDormand, respectivamente. Tampoco podría faltar la nominación a "Coco" de Disney y Pixar en la categoría de Mejor película animada.