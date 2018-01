Oscar 2018: "The Shape of Water" lidera con 13 nominaciones

"The Shape of Water" del mexicano Guillermo del Toro recibió este martes el mayor número de nominaciones a la próxima entrega de los premios Oscar, al entrar en 13 categorías, una cifra elevada que en el pasado solo han logrado clásicos como "El señor de los anillos: la comunidad del anillo" y "Forrest Gump".

"Dunkirk" de Christopher Nolan le siguió los pasos a "The Shape of Water" con ocho candidaturas a los Oscar 2018 y "Tres anuncios por un crimen" ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), con siete.

La cinta fantástica de Guillermo del Toro cuenta una historia de amor entre una limpiadora ciega y una criatura anfibia guardada en un tanque de agua en una instalación militar de Estados Unidos en plena Guerra Fría.



Tráiler de "The Shape of Water". (Fuente: Difusión)

"The Shape of Water" ya fue laureada con el León de Oro de Venecia y el premio del sindicato de productores de Estados Unidos (PGA), además del Globo de Oro por dirección para Del Toro, quien fue nominado también a los premios que entrega el sindicato de directores (DGA).



Este martes entró a competir por los Oscar 2018 en las siguientes categorías: Mejor película, Mejor director (Guillermo del Toro), Mejor actriz (Sally Hawkins), Mejor actor de reparto (Richard Jenkins), Mejor actriz de reparto (Octavia Spencer), Mejor guión original, Mejor cinematografía, Mejor edición, Mejor edición de sonido, Mejor mezcla de sonido, Mejor diseño de producción, Mejor banda sonora original y Mejor vestuario.

"The Shape Of Water" se une al club de las más nominadas al Oscar. (Video: El Comercio)