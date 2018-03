Oscar 2018: denuncian censura en Tunez de nominada "Call me by your name" 

El estreno de la película candidata a los Oscar que concede la academia de Hollywood "Call me by your name" fue suspendida el miércoles en Túnez, al parecer debido a la censura, denunciaron este miércoles los distribuidores de la cinta.

Según los mismos, habían completado el proceso administrativo necesario y estaba previsto que se estrenase el miércoles en uno de los cines del centro de la capital, pero la propia sala canceló la proyección en el último momento.

"Ha sido censurada. Es un ataque a las libertades y un atentado a la Constitución tunecina", denunció a la prensa local Lassaad Goubantini, uno de los propietarios de los derechos de distribución, para quien "está claro que el motivo es la temática del filme".

"Call me by your name", que aspira al galardón de mejor película en la ceremonia que se celebrará el domingo, narra la historia de amor estival entre un chico de 17 años y el asistente de su padre, un hombre más mayor con el que coincide durante unas vacaciones en el norte de Italia.

Preguntado, el Ministerio de Cultura no ha confirmado todavía ni desmentido la censura.

No es la primera vez que se veta la proyección pública de una película en el Túnez, uno de los países árabes más avanzados en cuestiones relacionadas con la homosexualidad, aunque esta sea aún considerada un crimen que conlleva cárcel.

Hace apenas unos meses, las autoridades tunecinas autorizaron la salida al aire de una radio LGTBI, la primera de estas características en el mundo árabe.

La última película vetada fue "Wonder Woman" y se debió a motivos políticos después de que el partido nacionalista "Al Shaab" denunciara que su protagonista, Gal Gadot, había servido en el Ejército israelí.