Oscar 2018: la polémica que persigue a la nominada "Call Me by Your Name"

La nominada al Oscar “Call Me by Your Name” (“Llámame por tu nombre”) no solo es una de las mejores películas del 2017, sino que visibiliza a los colectivos LGBTI, tal y como lo han hecho producciones como "Moonlight” y “Brokeback Mountain”. No obstante, tampoco ha estado libre de controversia.

Basada en la novela de André Aciman, “Llámame por tu nombre” cuenta la historia de Elio (Timothée Chalamet), adolescente de 17 años que en la Italia de los años 80 vive un romance con el veinteañero Oliver (Armie Hammer), asistente de investigación de su padre.

La polémica no va tanto por la diferencia de edad, sino porque muestra intimidad entre un adulto y un menor. En algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, se trataría de una relación ilegal. En Italia, donde se desarrolla la cinta, la edad del consentimiento sexual es 14 años.

Un punto de vista que cuestiona la película se encuentra en el artículo de Ben Brenkert para The Huffington Post, donde critica que la prensa especializada haya recibido tan bien la película en plena era del "Time's Up!", donde es cada vez más común que personas con poder en Hollywood (hombres, por lo general) sean acusados etiquetados como depredadores sexuales.

“Sí, este trabajo es un paso importante en el avance de los derechos LGBT, incluyendo más y más visibilidad por la sociedad. ¿Es esta cinta, con su trama sobre un hombre mayor tomando ventaja de un joven gay, la película correcta para justificar la conveniencia de una atracción sexual del mismo sexo y el amor entre el mismo sexo?”, indica el artículo.

Por su parte, el conservador Chad Feliz Greene se pregunta si es un mensaje cultural romantizar que los adolescentes busquen compañeros adultos. Precisamente, ese autor desencadenó una polémica en el mundo real cuando vía Twitter recibió una mención por James Woods, actor nominado al Oscar, quien calificó situaciones como las de “Call Me by Your Name“ como algo que debilita las “últimas barreras de la decencia”.

Entonces Armie Hammer, el protagonista de la cinta, le recordó a Woods cuando tuvo como novia a una joven de 19 años, Kristen Bauguess.

Didn't you date a 19 year old when you were 60.......? — Armie Hammer (@armiehammer) 11 de septiembre de 2017

Por si esto fuera poco Amber Tamblyn, quien protagonizó la serie “Joan of Arcadia”, aseguró que Wood intentó seducirla cuando solo era una adolescente y estaba junto a una amiga en un restaurante. “Quería llevarnos a Las Vegas. ‘Tengo 16’, le dije. ‘Tanto mejor’, respondió él”, indica la actriz. El tema tiene para rato.

DATO

“Llámame por tu nombre” está nominada al Oscar 2018 en las categorías de Mejor actor, Mejor guion adaptado, Mejor película y Mejor canción original.