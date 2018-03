Oscar 2018: Estos son los candidatos a Mejor actor principal

Timothée Chalamet, (Call Me By Your Name),Daniel Day-Lewis, (Phantom Thread), Daniel Kaluuya, (Get Out), Gary Oldman, (Darkest Hour) y Denzel Wasington (Roman J. Israel, Esq.) , disputarán este domingo el Oscar a Mejor actor principal.

Para Daniel Day-Lewis, esta es su sexta nominación al Oscar y de ganar sería su cuarta vez como ganador en esta categoría.

Cabe destacar que esta es la última película de Day-Lewis, luego que el actor de 60 años, anunciara su retiro de la actuación después de terminar la filmación de "Phantom Thread".

"No lo entiendo completamente, pero vino a mí con una sensación de convicción y por eso decidí aceptarlo en vez de luchar con eso", comentó sobre la decisión de abandonar la actuación.

En el caso de Timothée Chalamet, esta es su primera nominación a los premios de la Academia. Con tan solo 22 años, el estadounidense que le da vida a un adolescente enamorado de un hombre mayor que él en la también nominada "Call Me By Your Name", es el candidato más joven en esta categoría desde 1940.

Ese año, Mickey Rooney fue candidato a los 19 años por la película "Los hijos de la farándula".

Daniel Kaluuya era reconocido medianamente por sus papeles en series como "Skins", "Doctor Who", "Psychoville" o "Babylon", hasta que protagonizó el capítulo "15 millones de méritos" de "Black Mirror".

Su participación en la serie de Netflix impulsó la carrera del actor y modelo inglés de 29 años y es su papel en "Get Out", una cinta independiente de terror que también postula al Oscar como Mejor película.

Actualmente, podemos ver a Daniel Kaluuya en "Black Panther".

La interpretación de Gary Oldman como Winston Churchil en la cinta "Darkest Hour" es una de la favoritas en esta categoría.

Oldman viene de ganar por este papel el premio BAFTA, SAG, Globo de Oro, entre otros.

De obtener el Oscar este año, sería el primer premio de la Academia para el actor de 59 años.

Se dice que James Franco tenía todo para ser nominado como Mejor actor pero el escándalo sexual del actor le abrió la oportunidad a Denzel Washington, quien interpreta a un activista y defensor de los derechos humano en la película "Roman J. Israel, Esq."

Esta es la octava candidatura al Oscar de Washington y de ganar sería su tercer premio de la Academia.