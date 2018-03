Con una amplia trayectoria caracterizada por perturbar la mente del espectador, Christopher Nolan no había sido nominado al Oscar como Mejor director. Esto cambió y, gracias a “Dunkirk”, este 2018 compite por la estatuilla junto a favoritos como Guillermo del Toro (“The Shape of Water”) y Martin McDonagh (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”).

La carrera de Christopher Nolan en largometrajes empezó en 1998, hace 20 años, cuando estrenó “Following”, historia de un aspirante a escritor que tiene como hobby seguir a desconocidos en las calles. Un día conoce a un ladrón y su vida cambia para siempre.

El nominado al Oscar Nolan no solo juega con los giros de la historia, sino con la estructura. Como ejemplo está su segunda película, “Memento” (2000), donde un hombre busca al asesino de su esposa, tarea condenada a reiniciarse eternamente por la amnesia del protagonista, quien no puede recordar nada a corto plazo y por ello debe tomar notas de todos sus actos e incluso tatuarse el cuerpo.

Luego de “Insomnia” (2002), colaboración con el recordado Robin Williams, empieza la etapa del Nolan más hollywoodense. Aquí la palabra clave es Batman, personaje interpretado por Christian Bale en “Batman Begins” (2005), “The Dark Knight” (2008) y “The Dark Knight Rises” (2012). Entre cada cinta Nolan se dio tiempo de hacer otra historia, como la tragedia mágica “The Prestige” (2006) y el rompecabezas onírico “Inception” (2010).

El trabajo de Christopher Nolan no habría sido el mismo sin la colaboración de su hermano menor, Jonathan, junto al cual escribió el guion de varias películas, entre ellas “Interstellar” (2014).

Con “Dunkirk” (2017), Nolan toma él solo las riendas y cambia su método: es menos complicado, se despide de los giros para enfocarse en los pequeños detalles y emociones humanas, pero sin abandonar la precisión milimétrica. El cineasta, al apuntar por la sencillez, ha conseguido más éxito que nunca: su cinta está nominada en ocho categorías del Oscar 2018, entre ellas Mejor película, Mejor director y Mejor cinematografía.