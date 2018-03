Es la noche del Oscar y los ojos estarán atentos en quien será la película más ganadora, "The Shape of Water" ("La forma del agua"), del mexicano Guillermo del Toro, o "Tres anuncios por un crimen".

Pero si algún aprendizaje dejaron ceremonias anteriores, es que nunca es buena idea esperar lo esperado en la noche más importante de Hollywood.

Aquí, cinco cosas a las que hay que prestar atención el domingo:

EL FANTASMA DEL 'SOBREGATE'

Quizás uno de los momentos más vergonzosos en la historia del Oscar, pero no espere que el anfitrión Jimmy Kimmel evite usar el "sobregate" para algo de buena comedia a costillas de la Academia.

Tras recibir el sobre incorrecto, Warren Beatty y Faye Dunaway proclamaron al musical "La La Land" como ganador de la estatuilla a mejor película cuando en realidad era el drama 'coming-of-age' "Moonlight".

Los auditores de PricewaterhouseCoopers fueron los responsables de la confusión.

Y la audiencia del Oscar espera que el error, que sembró el caos en el final del show, forme parte del monólogo de apertura de Kimmel y de los propios presentadores de premios.

FINAL DE FOTOGRAFÍA

"La forma del agua", la aclamada historia fantástica en plena Guerra Fría, acaparó el mayor número de nominaciones, 13, comparado con las siete de su principal rival, "Tres anuncios por un crimen".

Pero el oscuro drama de Martin McDonagh aparece como favorito a llevarse el premio a mejor película a pesar de las duras críticas que recibió por el tratamiento que dio en su trama a temas raciales.

Pero, insistimos, el Oscar muchas viene con sorpresas y no se puede descartar que "Get Out" ("¡Huye!"), una sátira de horror y ubicada tercera en las encuestas, acabe ganadora.

#METOO Y TIME´S UP

Los movimientos #MeToo y Time's Up contra el abuso sexual y la inequidad de género en la industria, han sido protagonistas de esta temporada de premios, inspirando muchos discursos poderosos y convirtiendo las alfombras rojas en simbólicos desfiles en negro durante los Globos de Oro y los Bafta.

Aunque no hay ningún llamado oficial para este domingo, varias actrices han dicho que vestirán negro en apoyo a la causa.

Ryan Seacrest, el entrevistador estrella de los ricos y famosos en las alfombras rojas de los premios para el canal E!, enfrenta su propio escándalo tras una denuncia de acoso de su ex estilista.

El canal ha expresado su apoyo a Seacrest y ha dicho que estará en la alfombra roja el domingo como de costumbre.

ROMPIENDO PATRONES

La 90 edición de los Oscar está cargado de nominaciones que rompen viejos patrones.

La directora de "Mudbound" Dee Rees es la primera mujer negra nominada por mejor guión adaptado, mientras que su directora de fotografía, Rachel Morrison, es la primera mujer en ser nominada en esa categoría.

"Mudbound" se llevó también una nominación particular para la diva Mary J. Blige, la primera persona que compite por mejor actuación y mejor canción original en el mismo filme.

Yance Ford ("Strong Island") es la primera directora transgénero nominada y Jordan Peele "Get Out" ("¡Huye!") es el primer cineasta negro nominado por dirección, guión y producción.

Es además apenas el quinto director negro alguna vez nominado y podría ser el primero en ganar.

Greta Gerwig ("Lady Bird") es la quinta directora en la historia en ser nominada y la primera que consigue entrar en competencia en su debut directoral.

Está también la primera película de superhéroes nominada a mejor guión adaptado ("Logan") y el primer nominado en las categorías de actuación, mayor de 87 años: Christopher Plummer in "Todo el dinero del mundo".

TEST PARA KIMMEL

El comediante Jimmy Kimmel animará los Oscars por segunda vez consecutiva y la crítica espera ver cómo consigue el equilibrio para abordar el tema de los abusos sexuales en Hollywood en su monólogo humorista.

Ya de por sí, mantener un espectáculo de más de tres horas --la transmisión no deportiva más vista en Estados Unidos- es también un desafío en este año eclipsado por los escándalos.

"Damas y lo que queda de caballeros": así abrió Seth Meyers la gala de los Globos de Oro, la primera gala de esta controvertida temporada de premios.