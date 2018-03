En la próxima entrega de los Oscar 2018 este domingo 4 de marzo, Natalia Lafourcade interpretará el tema de "Coco", el cual está nominado al premio de la Academia. En esta actuación la mexicana cantará "Remember Me", la versión bilingüe original grabada junto al cantante estadounidense Miguel.

Natalia Lafourcade será una de las estrellas latinas que participarán en la gala del Oscar 2018. También estarán presentes Eugenio Derbez y Eiza González, actores mexicanos que han sido invitados a presentar un trofeo.

Video de "Remember Me", tema de "Coco" que cantarán Miguel y Natalia Lafourcade en los Oscar 2018. (Fuente: YouTube)

La versión alternativa de la conmovedora "Recuérdame" se encuentra en carrera junto a los temas "Mighty River" de Mary J. Blige para la cinta "Mudbound", "Mystery of Love" de Sufjan Stevens para "Call Me by Your Name", "Stand Up for Something" de Diane Warren para el filme "Marshall" y "This Is Me", tema de "The Greatest Showman".

Los temas nominados en la categoría a Mejor canción original tendrán presentaciones especiales en la próxima gala de los Oscar, con las victorias previas de los artífices de "Remember Me" y "This Is Me" por los temas de "Frozen" y "La La Land" respectivamente, además de los también voceados Diane Warren, Mary J. Blige y Sufjan Stevens.