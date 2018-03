Oscar 2018: recuerda nuestras críticas de las cintas nominadas al premio

Las votaciones de la Academia ya se cerraron, pero el público continúa formándose una opinión sobre las candidatas al Oscar 2018. Y es que muchas de las cintas nominadas recién empiezan a exhibirse en América Latina. Las principales de ellas están actualmente en la cartelera peruana. Sebastián Pimentel, crítico cinematográfico de "El Comercio", reseñó algunas de estas cintas y en esta nota recopilamos sus comentarios a manera de antesala para la gala del domingo en Hollywood.

Tú, ¿ya tienes una favorita para el Oscar 2018?

"THE SHAPE OF WATER" ("LA FORMA DEL AGUA")

"La forma del agua" es una película llena de excelencia en apartados técnicos. Ostenta un meticuloso trabajo de reconstrucción de época; un elenco de lujo, donde Hawkins se luce en su mudez y fragilidad; la fotografía de tonos azulados y verdes de Dan Laustsen; la música encandilada, aunque algo dulzona de Alexandre Desplat. A eso se agrega una serie de homenajes cinéfilos. No obstante, el conjunto es complaciente. Y si la cinta de Del Toro es perfecta en su superficie, su sentimentalismo, en cambio, es algo impostado. Un pulcro trabajo académico, pero no realmente conmovedor.

"LADY BIRD"

Greta Gerwig es un nombre conocido del cine “independiente” norteamericano. Y pongo la palabra independiente entre comillas, ya que más que un cine hecho con poquísimos recursos, hoy en día muchas películas se denominan ‘indies’ sobre todo por sus fórmulas estéticas. El problema es que con el tiempo estas fórmulas se convierten en un lastre que hace a estas producciones tan predecibles como cualquiera de la industria.

"THRREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI" ("TRES ANUNCIOS POR UN CRIMEN")

Lo notable del filme tiene que ver también con su mirada caleidoscópica que integra en el mismo plano al alguacil, al enano del pueblo (Peter Dinklage) y al trabajador de la empresa de los paneles publicitarios (Caleb Landry Jones), quien bien podría ser el hermano de Norman Bates, de “Psicosis”. Los vectores principales, sin embargo, son Mildred, y, más que el alguacil Willoughby, su ayudante Dixon (Sam Rockwell). La formidable interpretación de Rockwell tiene de nerd y de matón, de racista y de artista sensible, de investigador y de alcohólico brutal que estalla en furia.

"THE POST"

En los últimos lustros, Steven Spielberg parece más activo y ambicioso que nunca. Los relatos de fantasía se combinan con cintas que, de alguna manera, recrean la historia de su país. Eso lo ha llevado desde la era fundacional de la guerra de Secesión con su muy interesante “Lincoln” (2012) hasta la Guerra Fría con la rutinaria “Puente de espías” (2015). Spielberg comienza a ver, sin miedo, el derrotero contemporáneo de su nación y examina los principios de una democracia que empieza a ser traicionada por sus últimos líderes políticos.

"DARKEST HOUR"

"Darkest Hour" no es una cinta exclusivamente de guerra, como sí lo es, por ejemplo, “Dunkerque”, otra contendora al Oscar a Mejor Película de este año. En esta última no hay proceso íntimo, sino acción colectiva, basada en la fragmentación de puntos de vista. La cinta de Wright, en cambio, está más cerca de un drama de Shakespeare al estilo de “Julio César”, con el Parlamento inglés con el aspecto de un foro romano filmado con unos claroscuros contrastados que recuerdan a los de Orson Welles y Gregg Toland en “Ciudadano Kane”.

"COCO"

“Coco” es una actualización del concepto de etnoanimación que, de cuando en cuando, Hollywood prueba, por lo general con resultados medianamente satisfactorios. Un ejemplo es “Rio” (2011), de la productora Fox/Blue Sky Studios. Como rocambolesco tributo al país de Pelé, no pasaba de ser un divertimento ligero –aunque muy eficaz–. Ahora, Lee Unkrich (“Toy Story 3”, 2010), de Pixar/Disney, sube la apuesta con una película sobre México, y lo hace con la colaboración de Adrián Molina, estadounidense de raíces mexicanas que forma parte del estudio de “Ratatouille”.

