Oscar 2018: críticos analizan las nominaciones

"The Shape of Water" tiene 13 nominaciones en el Oscar. Lidera la lista y se convierte en la favorita. Sin embargo, nada asegura que este años arrase con los premios, coinciden en señalar los críticos de cine Sebastián Pimentel y Raúl Ortiz Mory.

"Recordemos que 'La La Land', que tenía igual cantidad de nominaciones, no arrasó. Lo que me queda claro es que este año están las películas que deberían estar. Era lo que se esperaba, no han habido grandes sorpresas", sostuvo Pimentel.

Ortiz Mory considera una sorpresa la nominación de Jordan Peele ("Get Out") a Mejor Director.

"Es una película de horror con toques de comedia y trasfondo del racismo. Es un director afroamericano, quizás alguno puede especular de que existe un tema social o conyuntural en las nominaciones", señaló.

Dijo, además, que el director anglo-irlandés Martin McDonagh de "Tres anuncios por un crimen" merecía integrar la lista de nominados a Mejor Dirección.

En cuanto a Mejor Actriz, Sebastián Pimentel considera que la favorita es Frances McDormand del filme "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

"Tenemos una variadad de nominadas, pero Frances McDormand de lejos me parece la favorita porque viene de haber ganado otros premios. Ganó el premio del Sindicato de Actores, que es un premio muy fuerte y casi siempre se repite en el Oscar cuando se trata de actores y actrices", agregó sostuvo el crítico de El Comercio.

Para Pimentel, Gary Oldman de "Las horas más oscuras" es favorito a Mejor Actor. Considera que más allá del maquillaje, su interpretación y manejo del lenguaje no verbal "es increíble".

"Es un caso típico donde el personaje es más grande que la película; además merece un gran reconocimiento por parte de la Academia, que no lo ha tenido hasta el momento", sostuvo.

En cuanto a película animada, "Coco" es la favorita para ambos críticos.

"En las categorías tecnicas, 'Dunkirk', 'Blade Runner 2049' y hasta 'Star Wars: The Last Jedi' tienen posibilidades, remarcó Mory.