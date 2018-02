La actriz chilena Daniela Vega, protagonista de la cinta de Chile nominada al Oscar "Una mujer fantástica", será una de las presentadoras de los premios de la Academia de Hollywood que se celebrarán el próximo 4 de marzo, informó hoy la institución en un comunicado.

Vega ha cautivado a crítica y público con su interpretación de una mujer transexual que sufre la pérdida de su pareja en "Una mujer fantástica", la más reciente película del cineasta chileno Sebastián Lelio. La cinta compite por el reconocimiento a la mejor película de habla no inglesa en los Oscar con "The Insult" (Líbano), "Loveless" (Rusia), "On Body and Soul" (Hungría) y "The Square" (Suecia).

Tráiler de "Una mujer fantástica". (Fuente: Difusión)

La Academia de Hollywood anunció hoy el primer listado de artistas que entregarán estatuillas en la gala de los Oscar, en el que junto a Vega aparecen Mahershala Ali, Chadwick Boseman, Viola Davis, Laura Dern, Jennifer Garner, Greta Gerwig, Tiffany Haddish, Tom Holland, Kumail Nanjiani, Margot Robbie y Emma Stone.

La 90 edición de los galardones más importantes del cine tendrá lugar el próximo 4 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles y contará con el humorista Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias. La película "The Shape of Water", del director mexicano Guillermo del Toro, parte como favorita para los Oscar con 13 candidaturas.