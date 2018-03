Oscar 2018 EN DIRECTO: mira el evento desde España

El mayor evento del séptimo arte, la entrega del Oscar 2018, se desarrollará este domingo 4 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Como todos los años, la ceremonia podrá verse en directo desde todo el mundo, incluyendo España.

La cinta de fantasía "The Shape of Water" ("La forma del agua"), del realizador mexicano Guillermo del Toro, parte como favorita con trece candidaturas.

Otras cintas que posiblemente conquisten un Oscar 2018 son "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Tres anuncios por un crimen"), "Lady Bird" y "Call Me by Your Name".

Si vives en España, te contaremos en directo cada incidencia de la ceremonia de los Oscar 2018 aquí:



PARA VER LA CEREMONIA EN TV

Si eres suscriptor de cable Movistar en España, podrás seguir en directo la entrega del Oscar en la plataforma por internet Movistar+ desde el domingo a las 11:30 p.m., esto con el pase por la alfombra roja. La gala empezará a las 2:00 a.m. del lunes 5 y se prolongará hasta las 5:30 a.m.

En el cable regular, basta con sintonizar #0 (dial 7) y Movistar Estrenos (dial 30) a las 11:30 p.m. para ver la ceremonia previa. Este último canal transmitirá la ceremonia hasta su final.

La transmisión del Oscar de Movistar contará con Gemma Nierga (periodista), Carlos Areces (actor), Isabel Vázquez (especialista en cine), Elena Neira (especialista en redes sociales) y Anabel Vázquez (experta en moda). Por su parte, Cristina Teva y Gui de Mulder entrevistarán a los actores en la alfombra roja.

—Desde RTVE (señal abierta) —

RTVE también contará con un programa especial por la entrega del Oscar. La emisión empezará a las 10:00 p.m. del 4 de marzo hasta las 1:30 a.m. del lunes 5 y podrá verse en el Canal 24 Horas o en su web.

PRESENCIA ESPAÑOLA

En esta ocasión ningún actor o director español ha sido nominado al Oscar 2018, ceremonia que de manera histórica ha contado con presencia del país europeo en anteriores ceremonias.

Si bien la entrega de premios no contará con españoles, en los últimos años Hollywood ha tenido una fuerte presencia de esta cultura, como Alejandro Amenábar (“Los otros”), Penélope Cruz (“Vicky Cristina Barcelona”), Javier Bardem (“No Country for Old Men”) y J.A. Bayona (“Un monstruo viene a verme”).

SOBRE LA ENTREGA DE PREMIOS

La ceremonia de este año será la nonagésima ocasión en la que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entrega las estatuillas a los mejores actores, directores y otros talentos de la industria.

Los nueve dramas nominados al Oscar 2018 tienen detalles que los hacen muy distintos, sea el romance de “Call me By Your Name”, la adaptación de la realidad de “Darkest Hour”, “The Post” y “Dunkirk” o la entrañable “Lady Bird”.

Para anunciar los ganadores del Oscar 2018, la Academia contará con estrellas como Jane Fonda, Nicole Kidman, Matthew McConaughey, Rita Moreno, Eugenio Derbez, Lupita Nyong'o, Gal Gadot, Mark Hamill, Óscar Isaac, Lin-Manuel Miranda, Emily Blunt, Gina Rodríguez, Viola Davis, Emma Stone o la chilena Daniela Vega, protagonista de la cinta de Chile nominada al Oscar "Una mujer fantástica".

México tendrá un gran protagonismo en la gala, no solo gracias a las trece nominaciones de "The Shape of Water" y las dos candidaturas de la cinta animada "Coco" de Disney, que está inspirada en el Día de Muertos.

Dado que una de las nominaciones de "Coco" es al Oscar a Mejor canción por "Remember Me", una composición firmada por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, los mexicanos Natalia Lafourcade y Gael García Bernal junto al cantante estadounidense de ascendencia mexicana Miguel se encargarán de interpretar en directo este tema.

Por otro lado, los amantes de la moda y de la alfombra roja en los Oscar miran con cierto temor al cielo, ya que en los últimos días la lluvia y las temperaturas frías, si se comparan con lo agradable que suele ser el tiempo en Los Ángeles, han sido las protagonistas.La organización, como ya es habitual, ha colocado una carpa de plástico para proteger los 275 metros alfombra roja de las posibles precipitaciones antes de los Oscar.

Con 299 medios de comunicación acreditados para no perder detalle, los Oscar de este año llegan marcados por los numerosos escándalos sexuales en Hollywood y el impulso de los movimientos reivindicativos "Me Too" y "Time's Up", por lo que se espera que los artistas alcen su voz apoyando a las víctimas y mostrando su respaldo a la igualdad entre mujeres y hombres.