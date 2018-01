Oscar 2018: así llegan al anuncio de nominados las cintas favoritas

La carrera por el Oscar 2018, premio que Hollywood tiene reservado para las mayores estrellas y creativos de la industria del cine, empieza este martes cuando se revele la lista completa de nominados. Es incierto qué producciones se quedan dentro y cuáles fuera, pero ya hay favoritas cuyo historial de victorias en la temporada de galardones revisamos a continuación:

"Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri"

71 premios ganados, 149 nominaciones. Dirigida por Martin McDonagh, la historia de una madre que busca justicia por la violación y asesinato de su hija resultó ser la gran ganadora de los Globos de Oro (4 premios) y los SAG Awards (3 premios). En ambos casos hubo premios para Frances McDormand y Sam Rockwell.



"Lady Bird"

71 premios ganados, 138 nominaciones. Con esta cinta la directora Greta Gerwig ha conquistado a la crítica por una historia de humor y drama sobre vivir con una madre sobreprotectora. Se llevó dos estatuillas en los Globos de Oro: Mejor película musical o comedia y Mejor actriz, siendo este último premio para la talentosa Saoirse Ronan.

"The Shape of Water"

68 premios ganados, 189 nominaciones. Sus mayores victorias han sido en los Globos de Oro en las categorías de Mejor banda sonora para Alexandre Desplat y Mejor director para Guillermo del toro, pero "The Shape of Water" todavía tiene potencial para ser un competidor de peso en lo que resta de la temporada.

"Get Out"

85 premios ganados, 142 nominaciones. La ópera prima de Jordan Peele no solo fue un éxito comercial (recaudó US$ 254 millones con un presupuesto de US$ 4.5 millones), sino crítico al mostrar una pesadilla racista que combina horror con humor. No consiguió nada en los Globos de Oro o en los SAG Awards, pero podría redimirse en los BAFTA.

"Call Me By Your Name"

42 premios ganados, 127 nominaciones. Protagonizada por el actor revelación de Hollywood Timothée Chalamet, la cinta sigue a un adolescente estadounidense en Italia durante los años 80, donde vive un romance con el asistente de investigación de su padre.

"The Disaster Artist"

20 premios ganados, 50 nominaciones. ¿Es posible hacer una buena película sobe cómo se hizo una muy mala? Al parecer, sí. Esta cinta le dio su segundo Globo de Oro a James Franco justo antes de revelarse el testimonio de cinco mujeres que lo señalan de haberlas acosado sexualmente.

"Dunkirk"

26 premios ganados, 142 nominaciones. Ignorada en los SAG Awards, la más reciente película de Christopher Nolan no debe ser subestimada. Por primera vez el director trabaja una cinta basada en hechos reales: la evacuación del puerto de Dunkerque en Francia en la Segunda Guerra Mundial, donde más de 300.000 aliados quedaron a merced de las tropas alemanas.

"Darkest Hour"

27 premios ganados, 51 nominaciones. Las películas biográficas son, de algún modo, imán para los premios, y "Darkest Hour" no es la excepción. Basada en el trabajo de Winston Churchill como primer ministro británico, la historia lo sigue mientras se exploran sus decisiones cuando la Alemania nazi amenaza derrumbar el mundo civilizado. El rol protagónico le valió a Gary Oldman ganar el SAG y el Globo de Oro. ¿Conseguirá también el Oscar 2018?

"I, Tonya"

23 premios ganados, 74 nominaciones. Margot Robbie en el que posiblemente sea su mayor rol desde "El lobo de Wall Street". En "I, Tonya", ella interpreta a la patinadora de competencias Tonya Harding, cuya vida ha estado lejos de ser fácil, en gran parte por culpa de su madre, LaVona Golden.

"The Florida Project"

48 premios ganados, 74 nominaciones. Willem Dafoe ofrece su mejor trabajo en años como el encargado de un hotel que se ve en la necesidad de proteger a una niña descuidada por su madre. El motel Magic Kingdom, si bien está cerca de Disney World, se encuentra lejos de ser un lugar idílico.

