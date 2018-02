"Ferdinand", también llamada "Olé, el viaje de Ferdinand" en hispanoamérica, da la sorpresa entre las nominadas a Mejor animación en la próxima entrega del Oscar. La cinta es una realización de Blue Sky, estudio responsable de películas como "La Era del Hielo" y "Rio".

Tráiler de "Ferdinand" de estudios Blue Sky (Fuente: YouTube)

Inspirado en el libro para niños "La Historia de Ferdinand" (1936) y el corto de Disney ganador del Oscar "Ferdinand el Toro" (1938), es un retrato de identidad e inclusión. El director Carlos Saldanha declaró a IndieWire que la cinta se basa en "ser honesto consigo mismo".

Saldanha añade que "Ferdinand" contiene además un mensaje distinto sobre la paz y de "no tener que recurrir a la violencia para probar un punto". "La forma rápida de salir de una opresión es luchar, pero Ferdinand es un animal gentil y ágil", cuenta el director.

En el filme, la arena de toros se vuelve escenario de libertad individual y expresión para Ferdinand, con la voz de John Cena, luchador y actor. "No me gusta encasillar, pero él fue una perfecta combinación para mí", dice Saldanha, "necesitaba a alguien que encarne ese carácter y entendiera por qué. No quería a alguien beligerante, sino a un gentil y amable gigante, así fue más sencillo trabajar el personaje".

SOBRE LA ANIMACIÓN

Mas como una visión a acuarelas de España, tanto diferente de la explosión de color en Río por la paleta de colores cálidos y tierra, añade Saldaña sobre la dirección de arte: "Flor y capa fueron usados como el contraste de significados del rojo: paz y amor".

Aunque hábiles para simular el pelaje de criaturas en Blue Sky, Saldanha no estaba satisfecho. Impresionado por el brillo metálico de "El Corcel Negro", cuenta "quería la sensación brillosa del pelaje húmedo y no podíamos conseguirla". Blue Sky desarrolló nuevo software exclusivamente para "Ferdinand", con el fin de conseguir "la riqueza del negro con destellos de luz", señaló Saldanha.

La escena de Ferdinand en la tienda de porcelana tiene también especial sentido, lugar donde este se esconde, y cuyo propietario y una abeja complican la situación. "De los momentos más satisfactorios, jugar con el contraste entre lo fuerte y lo sensible", añadió el director. "Sincronicé cada momento de este al ritmo de 'Carmen', audio que removí al final, pero quise la tensión de la canción", concluye.