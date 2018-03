El romance fantástico "La forma del agua" ("The Shape of Water") del director mexicano Guillermo Del Toro, es la cinta con más nominaciones en la ceremonia del Oscar 2018. La película se ha llevado principalmente reconocimientos en los rubros técnicos (Diseño de producción, Música original, etc) en galas como los Globos de Oro y los BAFTA en esta temporada de premios.

Además, Guillermo del Toro ha logrado vencer en la categoría de Mejor dirección en casi todas las ceremonias previas al Oscar 2018.

A diferencia de años anteriores, la categoría de Mejor película esta vez es una incógnita. "La forma del agua", la comedia negra "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y la sátira racial "Get Out" pueden quedarse con el premio, según vaticinan los expertos.



"Get Out", un thriller que examina las relaciones raciales en Estados Unidos, se quedó el sábado con el galardón a Mejor película en la entrega de los Independent Spirit Awards, el mayor premio de la industria del cine independiente.

¿Cuántos premios se llevará a casa "The Shape of Water"? Te lo contamos EN VIVO aquí:

PREMIOS GANADOS :

Mejor diseño de producción (Paul D. Austerberry , Shane Vieau y Jeffrey A. Melvin)

PREMIOS QUE PERDIÓ :

Mejor edición de sonido (Nathan Robitaille y Nelson Ferreira)



Mejor actor de reparto (Richard Jenkins).



Mejor mezcla de sonido (Christian T. Cooke , Glen Gauthier y Brad Zoern)



Mejor actriz de reparto (Octavia Spencer).



CATEGORÍAS EN LAS QUE ESTUVO NOMINADA:



Mejor dirección (Guillermo del Toro).



Mejor película (Guillermo del Toro y J. Miles Dale).



Mejor actriz principal (Sally Hawkins).



Mejor Música (Alexandre Desplat).



Mejor guion original (Guillermo del Toro y Vanessa Taylor)



Mejor fogotografía (Dan Laustsen)



Mejor diseño de vestuario (Luis Sequeira)



Mejor edición (Sidney Wolinsky)