"Get Out!" ("¡Huye!") y "Call Me by Your Name" ("Llámame por tu nombre") fueron el domingo las grandes triunfadoras de los WGA Awards 2018, los premios que concede la Asociación de Guionistas de Estados Unidos, un reconocimiento que les acerca al ansiado premio Oscar.

El director Jordan Peele subió al escenario a recoger el galardón a Mejor guión original por "Get Out!", un thriller sobre un joven negro confrontado al entorno cultural que rodea a la familia de su novia blanca.

Tráiler de "Get Out" de Jordan Peele. (Fuente: YouTube)

"Esta película fue un proyecto soñado. Puse mi amor y mi alma, por lo que recibir esto de ustedes significa mucho", declaró en la gala celebrada en Los Ángeles.

"Comencé a escribirla en 2008 y ha habido muchos altos y bajos", reconoció sobre la cinta, que se impuso a "The Big Sick", "I, Tonya", "Lady Bird" y "The Shape of Water".

"¡Huye!" está protagonizada por Daniel Kaluuya, quien opta a un Oscar. Además de guión, Peele también está nominado a Mejor película y dirección.

James Ivory recibió de su lado el premio a Mejor guión adaptado por "Call Me by Your Name", un drama basado en la novela homónima de Andre Aciman.

En él, el actor Timothee Chalamet encarna a un adolescente de 17 años que se enamora del asistente de investigación de su padre.

El filme --que busca cuatro Oscar: película, actor principal, guión y canción-- superó en la noche de los escritores de Hollywood a "The Disaster Artist", "Logan", "Molly's Game" y "Mudbound".

El Mejor guión documental recayó en "Jane", de Brett Morgen, que repasa la vida de la primatóloga Jane Goodall, cuyas investigaciones sobre los chimpancés han ayudado a la humanidad a entender mejor sus orígenes.

Del lado de la televisión, la serie de Hulu "The Handmaid's Tale" se llevó el galardón a mejor drama y "Veep" a mejor comedia.

Los WGA son uno de los barómetros para predecir qué ocurrirá en los Oscar, ya que parte de los miembros de la asociación de guionistas vota en los premios que concede la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El Oscar 2018, la gran gala del cine estadounidense, se celebrará el domingo 4 de marzo en Hollywood.