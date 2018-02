Oscar 2018: "Get Out" y los filmes de terror en la historia del premio

La cinta "Get Out" fue una de las sorpresas del anuncio de nominados de los Oscar. El filme de Jordan Peele competirá en cuatro categorías y podría convertirse en uno de los contados filmes del género de horror en recibir reconocimiento de la Academia.

Antes de "Get Out", poco del cine de terror fue notado por la Academia, excepto por nominaciones a cintas como "El sexto sentido", "El cisne negro" y "El silencio de los inocentes", la primera de este tipo en ganar el máximo galardón, además de ser reconocida con estatuillas a la Mejor dirección, Mejor actor y actriz (para Anthony Hopkins y Jodie Foster), y Mejor guión adaptado.

Durante el surgimiento de primeros adeptos al horror, artistas como Boris Karloff y adaptaciones de obras como las de H.G. Wells, Mary Shelley y Bram Stoker fueron ignorados. Esto cambió con los primeros guiños en categorías técnicas a filmes como "La novia de Frankenstein" y, tiempo después Alfred Hitchcock, quien recibiría su última y quinta nominación por el clásico "Psicosis" ("Psycho").

1986, año de hitos en el horror, vio el estreno de la influyente "Noche de los muertos vivientes" de George Romero, y "El bebe de Rosemary" de Roman Polanski, que recibió nominación a Mejor guión adaptado y ganó en la categoría Actriz de reparto. El triunfo de Ruth Gordon daría inicio al interesante fenómeno de actrices premiadas por roles en cine de horror.

"El exorcista", éxito crítico y comercial, recibió después 10 nominaciones. Fue la primera de su género en obtener una a Mejor película y ganó dos premios, entre ellos Mejor guión adaptado. Posteriormente "La profecía" fue nominada a Mejor banda sonora. Rick Baker de "Hombre lobo americano en Londres" obtuvo su primer Oscar en la categoría Mejor maquillaje.

En 1983 "Poltergeist" recibió 3 nominaciones y el remake de "La Mosca", de 1986, ganó por Mejor maquillaje. "Alien" fue nominada al Oscar por efectos visuales y "Alliens", su secuela, obtuvo 7 candidaturas, una de ellas en reconocimiento al feroz protagónico de Sigourney Weaver.

Años después, Kathy Bates ganó el Oscar por su rol en "Misery", uno de los mayores villanos del horror y el rol que la convirtió en estrella. Estos dos últimos casos caben en la coyuntura sobre el desbalance en cuanto a la mujer en Hollywood: el horror es un género que ha provisto a actrices con algunos de sus roles más celebrados, mujeres tanto como monstruos, como seres fuertes que bien les hagan frente.

Aunque se debate si algunos de los últimos nominados en horror entran en dicho género, desde "El silencio de los inocentes", la Academia aún es reticente a filmes del tipo.

Al guion del filme con Anthony Hopkins y Jodie Foster se le ve como "detectivesco o thriller", en "El Sexto Sentido" se desarrolla más el drama que lo sobrenatural y "Black Swan" es catalogada con el sofisticado término de "horror psicológico".

"Get Out" tampoco es 'puro horror', y aunque en los Globos de Oro compitió como 'comedia', su director la ve de manera distinta: "El tema de la película no es gracioso, me dicen 'se habló de esto por mucho tiempo y tú lo has hecho', y reducirlo a algo más pequeño causa controversia."

Jordan Peele tuvo desde el inicio la idea de un filme de horror, "sí sucede, y es como un thriller social". La confusión podría volverse a su favor con los votantes de los Oscar, pero primero tendrá que convencerlos de ser algo 'más que terror'.