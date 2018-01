La carrera por el premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas empezó el martes último. Son nueve las películas que compiten por el Oscar 2018, premio que de acuerdo a las predicciones promete tener una definición ajustada. A propósito, el buscador Google se une a la fiesta del cine.

Si entras a Google y buscas la palabra Oscar 2018, el buscador te mostrará una un formulario con un pregunta en inglés sobre qué cinta consideras que ganará el premio a Mejor película: "Call Me By Your Name", "Darkest Hour", "Dunkirk", "Get Out", "Lady Bird", "Phantom Thread", "The Post", "The Shape of Water" o "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Al cierre de este artículo, pudimos comprobar que la película favorita de los usuarios de Google a ganar ese Oscar es "The Shape of Water", dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, quien es nominado en la categoría por primera vez. Tiene la preferencia del 24%.

Con un 16% está "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", seguida por el 13% de "Call Me By Your Name" y el 11% de "Get Out".

Con 13 nominaciones al Oscar 2018, "The Shape of Water" sigue a Eliza Esposito (Sally Hawkins), conserje de un centro de investigaciones que entabla una relación con la "criatura" (Doug Jones), un ser anfibio antropomorfo retenido contra su voluntad.

Por su parte, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" muestra el drama de Mildred Hayes (Frances McDormand), madre de familia que perdió a su hija, la cual fue violada y asesinada. No hay ningún detenido por el caso, situación que la indigna. Por ello usa sus ahorros para contratar tres anuncios que causan incomodidad a las autoridades.

DATO

Si Google no te muestra el formulario de votación, da clic aquí.