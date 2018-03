Al ver “Lady Bird”, nominada a cinco premios Oscar, muchos consideran que se trata de una obra autobiográfica pues al igual que la protagonista, la directora Greta Gerwig también creció en Sacramento, California, y estudió en un colegio religioso. Pero las similitudes con el personaje de Saoirse Ronan terminan allí.

“Estaba haciendo entrevistas en Toronto y la gente decía ‘bueno, es (una cinta) autobiográfica'. Y yo pienso ‘¿conoces mi autobiografía?’ ¿Cómo sabes que es una autobiografía? Eso es saltar a una conclusión'”, indicó Greta Gerwig en entrevista con el New York Times.

En la nominada al Oscar “Lady Bird”, la protagonista es una rebelde de corazón con gran autoestima, amable y considerada con sus amigas, pero que lleva una relación complicada con su madre. En la vida real, Gerwig seguía las reglas y si bien las peleas con su madre fueron “épicas” (sus propias palabras), no llegaron a los niveles que se ven en la pantalla.

El talento de Gerwig con la narrativa se dejó ver incluso en la escuela, cuando transformó un episodio vergonzoso (se orinó en clase) en una historia divertida, pero al mismo tiempo tierna. Pero antes de escribir y dirigir, sus mayores pasiones, ella tuvo que actuar al no encontrar trabajo en lo primero.

Si bien está considerada entre los baluartes del “mumblecore”, movimiento cinematográfico que prioriza el diálogo por sobre la trama y que busca ser lo más natural posible, el término le resulta insoportable de escuchar, como si fuera un insulto, contó al New York Magazine. “Tuve una batalla cuesta arriba para decir ‘sé cómo actuar’. No tropecé con esto. No era solo una niña”, dijo.

Pero dicha experiencia la hizo comprender el proceso de escritura, lo cual a su vez la llevó a la dirección. Su primera cinta, “Nights and Weekends” (2008), fue escrita y dirigida junto a Joe Swanberg.

Casi una década después, tras continuar en la actuación, Greta Gerwig se enfrascó en el proceso de recaudar fondos para la producción de “Lady Bird”. Cono indicó al NYT, la mayoría de personas que tenían el dinero eran hombres, los cuales podían dividirse en dos categorías: los que tenían hijas o habían sido criados por sus hermanas y los que no. Solo los primeros podían entender cómo las mujeres podían ser tan fuertes como la protagonista.

Resulte o no ganadora en el Oscar 2018, Greta Gerwig ya hizo historia al ser una de las únicas cinco mujeres en ser nominadas a Mejor dirección en los 90 años del premio. De otro lado, ella no piensa alejarse de la actuación, donde sus elogios no han sido menores que en su etapa como directora. En 2019 participará en “Bergman Island”, junto a Mia Wasikowska y John Turturro.