Con "El laberinto del fauno" (2006), el director mexicano Guillermo del Toro realizó un ejercicio de fondo y forma, una fábula donde los monstruos son reales, mientras que los humanos son los que cometen barbaries. Esa es la cinta que le dio su primera nominación al Oscar, lo cual podría repetirse este martes con "The Shape of Water".

Tal y como ocurre en "The Shape of Water", la cinta se desarrolla en el pasado y tiene como la criatura principal a Doug Jones, actor que ha trabajado con Guillermo del Toro en las cintas de "Hellboy" y que este 2018 se deja ver como Saru en "Star Trek: Discovery".

"El laberinto del fauno" - tráiler. (Video: Warner Bros.)

"El laberinto del fauno" sigue a Ofelia (Ivana Baquero), quien vive en la España de los años 40, donde está bajo la protección de su padrastro falangista, uno de los militares que siguen al dictador Francisco Franco. Ella se deja arrastrar a un mundo de fantasía donde conoce al Fauno (Jones), quien cree que ella es la reencarnación de una princesa.

El diario The Guardian describió al cine de Del Toro como heredero de la tradición de películas como "Pesadilla en Elm Street" (con el salvaje Freddie Kruger); su obra destaca como una confrontación al dolor, como el que sufrió en 1997, cuando su padre fue secuestrado por 72 días.

"Habiendo pasado por esa experiencia, puedo dar fe, de forma no masoquista, que el dolor es un gran maestro. No me deleito con él, sino que aprendo de él. Siempre digo, incluso como ex católico, que Dios envía la letra, pero no el diccionario. Tienes que forjar tu propio diccionario", contó.

Si Guillermo del Toro gana el Oscar, se convertiría en el tercer director mexicano en conseguir tal honor. Antes lo han ganado Alfonso Cuarón por "Gravity" (2013) y Alejandro González Iñárritu por "Birdman" (2015) y "The Revenant" (2016).