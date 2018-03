Oscar 2018 en directo para España: fecha, hora y canal para ver la ceremonia

Todo está listo para la entrega de los Oscar, el galardón más importante de la industria cinematográfica. Este domingo 4 de marzo en una ceremonia en el Dobly Theatre de Hollywood, se descubrirá a quiénes la Academia reconocerá con el preciado trofeo. El público cinéfilo que viva en España, podrá seguir la gala en directo desde RTVE y Movistar+ en los siguientes horarios:

Este año, España no cuenta con nominados a los premios Oscar, aunque sí estará presente un viejo conocido: Guillermo del Toro, responsable de "El laberinto del fauno", co producción mexicano española que se estrenó en 2006.

Si tú quieres ver la ceremonia de los Oscar 2018 en directo este domingo, esta es la guía que debes tener en cuenta:

DESDE MOVISTAR+ PARA ABONADOS

La ceremonia del Oscar 2018 se emitirá en directo por la señal de Movistar+. La programación especial comenzará el domingo 4 de marzo a las 23.30 horas con la alfombra roja y se prolongará hasta el lunes a las 05.30 horas.

El despliegue comenzará simultáneamente en #0 (dial 7) y Movistar Estrenos (dial 30) a las 23:30 horas con el previo de la ceremonia. Más tarde, tanto la alfombra roja como la entrega de premios podrán seguirse en directo y en exclusiva a través de Movistar Estrenos.

La conducción recaerá en la periodista catalana Gemma Nierga. La acompañará el actor Carlos Areces, la especialista en cine Isabel Vázquez, la experta en redes sociales Elena Neira y la experta en moda Anabel Vázquez, acompañarán a Nierga en su narración. En Los Ángeles, cubrindo la alfombra roja, estarán Cristina Teva y Gui de Mulder.

DESDE LA SEÑAL DE RTVE

RTVE también contará con un programa especial por la entrega del Oscar. La emisión empezará a las 22:00 horas del 4 de marzo hasta las 01:30 horas y podrá verse en el Canal 24 Horas o en su web.

SOBRE LA CEREMONIA

"The Shape of Water" ("La forma del agua"), el fastuoso romance con un monstruo de Guillermo del Toro, llega al Oscar 2018 como la favorita con 13 nominaciones, incluyendo Mejor película y dirección.

"The Shape of Water" estuvo a punto de igualar el récord de 14 nominaciones que comparten "All About Eve" (“La malvada”), ''Titanic" y "La La Land". El oscuro relato de fantasía de Del Toro recibió múltiples candidaturas por su elenco (Sally Hawkins, Richard Jenkins, Octavia Spencer), su suntuosa música original (de Alexander Desplat) y su proeza técnica.

Esta ceremonia tendrá una importante presencia latina: La película chilena “Una mujer fantástica”, de Sebastián Lelio, consiguió la candidatura a mejor cinta en lengua extranjera, mientras que “Coco” de Disney Pixar, sobre el Día de los Muertos mexicano, fue postulada a mejor largometraje animado.