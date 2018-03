La entrega de los Oscar 2018 está a la vuelta de la esquina. Este domingo se entregarán los premios más importantes de la industria cinematográfica desde el Dolby Theatre en Los Ángeles, California (EE.UU.). Nueve cintas buscan el galardón y tú podrás ver la transmisión en vivo desde donde te encuentres.

Los premios Oscar se realizarán en esta fecha: domingo 4 de marzo del 2018. Por lo general, la gala de la Academia se ha realizado en febrero, pero este año hubo una variante.

Si quieres seguir en vivo cada detalles de la ceremonia, estas son las opciones que tienes en América Latina:

Hora y canal para ver la ceremonia del Oscar 2018

EE.UU: 8:00 p.m. (hora del este), 5:00 p.m. (hora del Pacífico)

México: 7:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

CANALES EN LATINOAMERICA

Toda Latinoamérica podrá ver el Oscar 2018 en su idioma original y doblado al español por el canal TNT, tanto en su señal análoga como en alta definición. Axel Kuschevatzky y Liza Echeverría estarán en el Dolby Theatre para hablar con los nominados. TNT GO permitirá ver el evento en línea.

CANAL EN PERÚ

La transmisión del Oscar en el Perú será del canal Latina, que ha anunciado el inicio de su emisión para las 8 p.m. (hora Lima).

VÍA WEB EC

Recuerda que podrás seguir también cada detalle de la ceremonia desde la cobertura especial que haremos este domingo 4 de marzo desde la mañana.

EN ESTADOS UNIDOS

Como todos los años, la cadena ABC transmitirá para sus canales afiliados la ceremonia del Oscar.

ALFOMBRA ROJA

Para ver el tradicional paso de las estrellas nominadas en la alfombra roja, solo conéctate una hora y media antes del inicio de la ceremonia. Por ejemplo, si vives en Perú puedes ver el desfile de los nominados desde las 6:30 p.m.

PESOS PESADOS

Si analizamos los premios que han ganado en otras ceremonias, son dos las películas favoritas para triunfar en el Oscar 2018: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Tres anuncios por un crimen") de Martin McDonagh y "The Shape of Water" ("La forma del agua") de Guillermo del Toro.

"Tres anuncios por un crimen" tiene ocho nominaciones, "La forma del agua" tiene 13, convirtiéndose en la cinta que compite por más premios este año. Ambas compiten directamente por varias estatuillas, entre ellas Mejor actriz por el trabajo respectivo de Frances McDormand y Sally Hawkins.

También con ocho nominaciones destaca "Dunkirk" ("Dunkerque"), con la que Christopher Nolan compite por primera vez en la categoría de Mejor director al recrear un rescate de 300.000 soldados de las costas de Francia en la segunda Guerra Mundial.