Oscar 2018: guitarrista de Radiohead habla de canción por la que está nominado

La idea de que Jonny Greenwood— el retraído multinstrumentalista de Radiohead y compositor clásico — vaya de esmoquin a los Oscar 2018 es especialmente atractiva para el director de "Phantom Thread", Paul Thomas Anderson.

“Dijo, ‘o vienes vestido como un idiota, y eso sería genial, o vienes y tienes algo que decir en el escenario, lo cual también sería genial. De cualquier forma salgo ganando’”, dijo Greenwood en una entrevista reciente. “Es un tipo de abuso, en verdad, la manera como me trata”.

Al igual que el obsesivo diseñador de modas Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) y su musa Alma (Vicky Krieps) crean su propia armonía retorcida en la sublime cinta de romance y comedia de Anderson, con Greenwood consiguieron un equilibrio idiosincrático.

"Phantom Thread" es su quinta película juntos. Greenwood ha hecho la música de todas las cintas de Anderson desde "There Will Be Blood" de 2007, incluídas "The Master" (2012), "Inherent Vice" (2014) y "Junun" (2015). A su vez, Anderson documentó el viaje de Greenwood a India para tocar con Shye Ben Tzur y The Rajasthan Express.

¿Qué los hace tan buena dupla? "Como en cualquier buena relación de largo plazo, diría que el respeto mutuo y las citas nocturnas”, dijo Anderson. “Él tiene fe en mí y le gusta burlarse de mí”, dijo Greenwood. "Creo que esos dos son extremos de la relación perfecta”.

"Phantom Thread" marca un nuevo crescendo para su colaboración y para Greenwood como compositor. La película compite por seis Oscar, incluyendo a mejor música original, primera nominación de Greenwood a los Premios de la Academia. Eso, de por sí, corrige algo que muchos consideran que estuvo mal.

La música rechinante y sobrenatural de Greenwood para "There Will Be Blood" es ampliamente considerada una de las mejores bandas sonoras de las últimas dos décadas. Pero fue declarada no elegible para el Oscar porque estaba basada parcialmente en música previa de Greenwood: "Popcorn Superhet Receiver", una desgarradora obra en la que indicó a la sección de cuerdas que tocaran con plumillas.

"Phantom Thread" es una historia de amor, aunque retorcida, y requería una música orquestal más tradicional, llena de calidez y romance. Esas cualidades no solo son raras en el trabajo previo de Greenwood para el cine, sino también para el catálogo de Radiohead.

Cuando Greenwood le envió a Anderson su típica música oscura para la primera escena, Anderson lo impulsó a escribir algo más romántico. En el resultado final los primeros sonidos que se escuchan son 32 instrumentos de cuerda a la vez.

“Gran parte de la música que he hecho para otras películas ha sido bastante lúgubre o aterradora”, dijo Greenwood vía telefónica desde su casa en Oxford. "Estaba un poco nervioso al respecto y me sentía un poco raro ante el hecho de que todo es genuino. Pensaba en el sentimiento que experimentas cuando vas a ver un concierto, todos guardan silencio, la orquesta empieza a tocar y escuchas cómo suenan las cuerdas en la vida real. Es increíble, no se compara a nada más”.

JONNY GREENWOOD, DEL CLÁSICO AL ROCK

Al escribir sobre la música de "There Will Be Blood", Alex Ross de The New Yorker dijo que Greenwood, quien estudió violín cuando era joven “se entiende mejor como un compositor que ha cruzado hacia el rock”. Sus primeros coqueteos con la música clásica comenzaron con arreglos para temas de Radiohead, pero ha ido creciendo sin parar.

En 2012 lanzó un álbum con uno de sus grandes mentores, el vanguardista compositor polaco Krzysztof Penderecki. Greenwood se ha ido sintiendo más cómodo con su segundo acto que, pese a la magnitud del éxito de Radiohead, está a punto de superar el primero.

“Supongo que me siento más seguro de que las cosas que tengo en papel sonarán como imaginé. Solía dudar mucho más”, dijo Greenwood desde su casa. "Todavía hay algo de eso. Simplemente estoy un poco menos cauteloso y un poco más emocionado... Bueno, esa no es la palabra. ¿Cuál sería la palabra? Adicto, supongo”.

Greenwood compuso la música de "Phantom Thread" durante la gira de Radiohead por su álbum "A Moon Shaped Pool". Momento ideal para componer, dijo, por la gran cantidad de tiempos muertos y el acceso que se tiene a pianos. A las piezas les pone títulos temporales como "San Antonio Slide", según el lugar del tour donde las compone.

Radiohead llega a sus canciones a través de una constante experimentación y reformulación, pero el trabajo de Greenwood en la música clásica es solitario, en papel, y termina con unos pocos días de grabación con una orquesta. “Y entonces, de pronto, está vivo”, dijo. Anderson calificó a Greenwood como "un auténtico genio musical y un farsante total a partes iguales”.

"La música que creó es profundamente sentida... por él, claro. No sé por qué algunas personas pueden hacerlo y otras no, pero él puede acceder a algo en su interior y hacer que salga con los dedos a sus instrumentos, es raro", cuenta Anderson.

"Incluso puede hacer que (la aplicación) Toca Band en su teléfono suene como algo espectacular y conmovedor”, añade. Mucho se sabe sobre la pasión musical de Greenwood, pero no tanto de sus gustos cinematográficos. “Me gustan las comedias, principalmente”, dijo. “Algo de los hermanos Marx, 'Big Lebowski'".

En cuanto a la música original que admira, los primeros títulos que le vienen a la mente son, como podría esperarse, impredecibles: la de toques haitianos de Laurence Rosenthal para la adaptación de Graham Greene de "The Comedians" de 1967, con Elizabeth Taylor y Richard Burton; así como la música de big band del trompetista Don Ellis para “The French Connection" (“Contacto en Francia”) de 1971.

Antes de la entrega de los Premios de la Academia el 4 de marzo, la música de "Phantom Thread" será tocada en vivo durante una serie de funciones de la cinta. Cuando Greenwood habló la semana pasada, estaba intrigado pero no pudo asegurar si iría a los Oscar. “No sé todavía, pero sería agradable ir porque Paul estará ahí”, dijo.

El viernes pasado Anderson confirmó en un correo electrónico que su sueño de ver a Greenwood vestido formalmente en la alfombra roja del Oscar se cumplirá. "¡Va a venir!", escribió el realizador. "¡Tengo la confirmación!".

