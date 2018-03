Ciencia ficción, drama e incluso historias basadas en la realidad compiten este domingo 4 de marzo por la noche cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entregue el Oscar 2018, premio mayor para el séptimo arte. La ceremonia podrá verse en vivo en toda América Latina.

"The Shape of Water" ("La forma del agua") del mexicano Guillermo del Toro es la gran favorita con 13 nominaciones, aunque en la temporada de premios el trofeo a Mejor película ha recaído la mayor cantidad de veces en "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Tres anuncios por un crimen").

Otras cintas que buscarán el trofeo principal del Oscar 2018: el de Mejor película, serán "Lady Bird", "Darkest Hour", "Get Out", "Phantom Thread", "Call Me By Your Name", "Dunkirk" y "The Post".

Recuerda que podrás seguir en vivo cada detalle de la ceremonia desde Perú y América Latina desde aquí:



CANALES Y STREAMING

Los canales TNT y TNT Series transmitirán la entrega del Oscar, el primero con doblaje al español, el segundo en su idioma original. Si deseas seguir la transmisión de video por internet (streaming), ingresa con los accesos de tu operador a TNT GO.

Estos son los horarios de inicio de transmisión:



México: 7:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

EE.UU: 5:00 p.m. (horario del Pacífico), 8:00 p.m. (horario del este)

LOS FAVORITOS

Nominada al Oscar 2018 en seis categorías, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” (“Tres anuncios por un crimen”), historia de una madre que busca justicia por el asesinato de su hija, ha ganado a lo grande en los prestigiosos Globos de Oro y los BAFTA. Aun así, la película de Martin McDonagh no tiene la victoria asegurada en la ceremonia de este domingo.

Podría hacerle una reñida competencia “The Shape of Water” (“La forma del agua”) de Guillermo del Toro, historia sobre el romance de una conserje muda y un anfibio antropomorfo. Esta producción tiene 13 nominaciones, la mayor cantidad de la ceremonia actual.

No obstante, “Phantom Thread” de Paul Thomas Anderson podría dar la sorpresa. La historia de época sobre un sastre británico que se considera maldito en el amor ha recibido incontables halagos. Además, será la última película en la que participe Daniel Day Lewis.

LAS PRINCIPALES NOMINADAS

Estas son las nominadas en las principales categorías de los Oscar:

MEJOR DIRECTOR

“Dunkirk”, Christopher Nolan

“Get Out”, Jordan Peele

“Lady Bird”, Greta Gerwig

“Phantom Thread”, Paul Thomas Anderson

“The Shape of Water”, Guillermo del Toro.

MEJOR ACTOR

Timothée Chalamet, “Call Me By Your Name”

Daniel Day-Lewis, “Phantom Thread”

Daniel Kaluuya, “Get Out”

Gary Oldman, “Darkest Hour”

Denzel Wasington “Roman J. Israel, Esq.”

MEJOR ACTRIZ

Sally Hawkins, “The Shape of Water”

Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”

Margot Robbie, “I, Tonya”

Saoirse Ronan, “Lady Bird”

Meryl Streep, “The Post”.

MEJOR GUION ORIGINAL

“The Big Sick”

“Get Out”

“Lady Bird”

“The Shape of Water”

“Three Billboards Outside Ebbing Missouri”