La ceremonia más importante en la temporada de premios de Hollywood está cada vez más cerca: el Oscar 2018, que este martes 23 de enero anuncia a todos sus nominados en una transmisión para todo el mundo.

CANALES

Las nominaciones al Oscar 2018 se transmitirán en Latinoamérica por el canal TNT y en Estados Unidos por ABC. También se verán por medio de la web oficial de los premios: oscars.com.

HORARIOS

Estados Unidos: 5:22 a.m. (PST)

México: 7:22 a.m.

Perú: 8:22 a.m.

Colombia: 8:22 a.m.

Ecuador: 8:22 a.m.

Venezuela: 9:22 a.m.

Chile: 10:22 a.m.

Argentina: 10:22 a.m.

LAS FAVORITAS

Una de las historias favoritas en obtener más nominaciones al Oscar 2018 es la vencedora de los SAG Awards; "Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri" de Martin McDonagh, que cuenta la historia de una madre que busca justicia por la violación y asesinato de su hija. Participan Frances McDormand, Peter Dinklage, Woody Harrelson y Sam Rockwell.

Otra película que podría hacerle la competencia es "Lady Bird" de Greta Gerwig, comedia con tintes de drama que ha cautivado a la crítica. Destaca la participación de Saoirse Ronan, Laurie Metcalf y Timothée Chalamet.

Este último también podría tener una oportunidad de ganar el Oscar por "Call Me By Your Name", cinta de época que cuenta el romance furtivo de un adolescente y un adulto en el idílico paisaje de la Italia rural. Incluye actuaciones de Armie Hammer y Michael Stuhlbarg.

De igual modo habría posibilidades para "The Shape of Water", que en los recientes Globos de Oro se llevó el premio de Mejor director por el trabajo de Guillermo del Toro, así como por su música, inspirada en el agua.

¿UNA CEREMONIA POLÍTICA?

Si algo han demostrado las recientes entregas de los Globos de Oro y SAG Awards, es que Hollywood ha entrado con fuerza al movimiento "Time's Up", con el cual se busca combatir el acoso sexual y todas aquellas conductas que perjudiquen a la mujer.

El Oscar 2018 no sería distinto y si bien algunos actores cuestionados como James Franco podrían conseguir una nominación (la acusación de acoso sexual a Franco se reveló un día antes de cerrar las votaciones), es probable de que no consigan llevarse la estatuilla.

Se puede esperar un discurso por parte de presentador que haga referencia a la complicada agenda social, labor que recae otra vez en el showman Jimmy Kimmel; que en 2017 apuntó sus críticas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.