Oscar 2018: "Coco" ganó Película animada y Mejor canción original

"Coco", la cinta de Pixar que retrata la festividad del Día de los muertos en México, triunfó en los Oscar 2018 en la categoría de Mejor película animada.

La película dirigida por Lee Unkrich y Adrian Molina se convierte de esta manera en la sucesora de "Zootopia", que en 2017 se llevó la estatuilla en este apartado, cada vez más popular entre el público.

Para alzar el Oscar, "Coco" venció a "The Boss Baby", "The Breadwinner", "Ferdinand" y "Loving Vincent".

OTRO PREMIO IMPORTANTE

Además, "Coco" se impuso en la categoría de Mejor canción original por "Remember Me", la versión en inglés de "Recuérdame".

Natalia Lafourcade, Gael García y Miguel suberon al escenario del Dolby Theatre para cantar en vivo el tema nominado.

"Recuérdame" de Coco, mejor canción del Oscar 2018. (Fuente: El Comercio)

Compitieron en esta categoría: "Mighty River", de "Mudbound"; "Mystery of Love", de "Call Me By Your Name"; "Stand Up for Something", de "Marshall"; y "This Is Me", de "The Greatest Showman".