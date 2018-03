Oscar 2018: Y la mejor película es...

Aunque "La forma del agua" ("The Shape of Water") es la cinta con más nominaciones a los Oscar 2018, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Tres anuncios por un crimen") es una fuerte rival en la categoría principal del premio: Mejor película.oards Outside Ebbing, Missouri"), del británico Martin McDonagh,

La película del británico Martin McDonagh es la que se ha llevado los principales trofeos de la temporada de premios, aunque "The Shape of Water" le hace la competencia en las apuestas.

"La forma del agua" narra el romance entre una empleada de la limpieza y una criatura humanoide-anfibia en un laboratorio durante los años de la "Guerra Fría".

"Tres anuncios por un crimen" presenta a Frances McDormand en el rol de una madre que vive el luto por la violación y asesinato de su hija y que, ante la falta de progreso en la investigación, critica abiertamente la actuación del apreciado jefe de policía (Woody Harrelson) en tres vallas publicitarias.

Otras nominadas en la categoría Mejor película del Oscar 2018 son: "Call Me By Your Name", que retrata un romance entre dos hombres de diferentes edades; "Darkest Hour”, sobre Winston Churchill; "Dunkirk"; cinta épica de la Segunda Guerra Mundial; "Get Out", ingeniosa sátira sobre relaciones raciales; y "Lady Bird", retrato de la volátil relación entre madre e hija.

Completan esta categoría "Phantom Thread", del director Paul Thomas Anderson sobre el romance entre una modista y su musa; y "The Post", la celebración de Steven Spielberg al periodismo y la libertad de prensa.