"La forma del agua" ("The Shape of Water") se llevó el trofeo más importante del Oscar 2018: el de Mejor película. La cinta de Guillermo del Toro se impuso a "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", su rival más fuerte en la categoría.

"La forma del agua" narra el romance entre una empleada de la limpieza y una criatura humanoide-anfibia en un laboratorio durante los años de la "Guerra Fría". Antes de alzar el trofeo de Mejor película, Guillermo del Toro había sido reconocido en el Oscar 2018 como el Mejor director.

Al subir a recoger el trofeo a Mejor película, Guillermo del Toro recordó las palabras que le dedicó Steven Spielberg, uno de sus ídolos de infancia.

"Cuando era un niño en mi natal México veía muchas películas extranjeras: las de Frank Capra, 'ET'... Hace unas semanas, Steven Spielberg me dijo: 'Si llegas al podio, recuerda que eres parte de un legado de cineastas y siéntete orgulloso por ello'. Por eso quiero dedicarle este premio a todos los jóvenes cineastas del mundo", afirmó el mexicano, quien destacó luego el poder de soñar.

"Para un niño en México, como fui yo, estar aquí parece algo imposible, pero es posible. Todo aquel que sueña con el poder de la fantasía para contar la realidad del mundo, lo puede hacer. Esto es una puerta, hay que tumbarla y abrirse paso", añadió Del Toro.



Otras nominadas en la categoría Mejor película del Oscar 2018 fueron: "Call Me By Your Name", que retrata un romance entre dos hombres de diferentes edades; "Darkest Hour”, sobre Winston Churchill; "Dunkirk"; cinta épica de la Segunda Guerra Mundial; "Get Out", ingeniosa sátira sobre relaciones raciales; y "Lady Bird", retrato de la volátil relación entre madre e hija.

Completaron esta categoría "Phantom Thread", del director Paul Thomas Anderson sobre el romance entre una modista y su musa; y "The Post", la celebración de Steven Spielberg al periodismo y la libertad de prensa.