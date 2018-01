Oscar 2018: un repaso a los nominados [FOTOS]

Se acabó la espera, pues este martes la academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos reveló a los nominados al Oscar 2018, el mayor premio de Hollywood en honor a los actores, directores y creativos del séptimo arte. "Nominar es un honor", comentó la organización temprano en la mañana.

"The Shape of Water", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y "Dunkirk" son las historias con más nominaciones.

Mejor película

Call me By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



Mejor película extranjera

The Insult (Líbano)

A Fantastic Woman (Chile)

The Square (Suecia)

Loveless (Rusia)

Of Body and Soul (Hungría)



Mejor actor

Timothee Chalamet ("Call Me By Your Name")

Daniel Day Lewis ("Pahntom Tread")

Daniel Kaluuya ("Get Out")

​Gary Oldman ("Darkest Hour")

Denzel Washington ("Roman J. Israel Esq")



Mejor actriz

Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

Margot Robbie ("I, Tonya")

Saoirse Ronan ("Lady Bird")

Meryl Streep ("The Post")

Sally Hawkins ("The Shape of Water")



Mejor actor de reparto

Willen Dafoe ("The Florida Project")

Woody Harrelson ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

Richard Jenkins ("The Shape of Water")

Christopher Plummer ("All the Money in the World")

Sam Rockwell ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")



Mejor actriz de reparto

Mary J. Blige ("Mudbound")

Allison Janney ("I, Tonya")

Lesley Manville ("Phantom Thread")

Laurie Metcalf ("Lady Bird")

Octavia Spencer ("The Shape of Water")



Mejor director

Christopher Nolan ("Dunkirk")

Jordan Peele ("Get Out")

Greta Gerwiug ("Lady Bird")

Paul Thomas Anderson ("Phantom Thread")

Guillermo del Toro ("The Shape of Water")



Mejor corto documental

Traffic Stop

Heaven is a Traffic Jam on the 40s

Heroin(e)

Knife Skills

Edith+Eddie



Mejor película documental

Faces/ Places

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island

Abacus



Mejor canción original

Mystery of Love ("Call me By Your Name")

Remember Me ("Coco")

Mighty River ("Mudbound")

This is Me ("The Greatest Showman on Earth")

Stand up for Something ("Marshall")



Mejor película animada

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

The Boss Baby



Mejor guion adaptado

Call me By Your Name

The Disaster Artist

Logan

Molly's Game

Mudbound



Mejor diseño de producción

Blade Runner 2049

Darkest Hour

The Shape of Water

Dunkirk

Beauty and the Beast



Mejor cinematografía

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

Mudbound

The Shape of Water



​Mejor vestuario

​Darkest Hour

Phantom Thread

The Shape of Water

Victoria and Abdul

Beauty and the Beast



Mejor sonido

​Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi



Mejor mezcla de sonido

Baby Driver

Blade runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi



Mejor corto animado

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes



Mejor cortometraje

The Eleven O'Clock

Silent Child

My Nephew Emmer

Watu Wote: All of US



Mejor banda sonora

Dunkirk

Panthom​ Thread

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



Mejores efectos visuales

Star Wars: The Last Jedi

Guardians of the Galaxy Vol 2.

Kong: Skull Island

Star Wars: The Last Jedi

Blade Runner 2049



Mejor edición

Baby Driver

Dunkirk

I, Tonya

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



Mejor maquillaje

Darkest Hour

Victoria and Abdul

Wonder



Mejor guion original

The Big Sick

Get Out

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Lady Bird

LO MÁS DESTACADO DE LAS NOMINACIONES

"The Shape of Water" es la película más nominada del Oscar 2018, pues compite por 13 estatuillas, entre ellas las de Mejor director para Guillermo de Toro, Mejor actriz para Sally Hawkins y Mejor actriz de reparto para Octavia Spencer.

Con nueve nominaciones, le sigue "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", película que le da una nominación a Frances McDormand como Mejor actriz (ella ganó el premio años atrás por "Fargo"), mientras que Woody Harrelson y Sam Rockwell compiten por Mejor actor de reparto.

El tercer lugar, con siete nominaciones, es para "Dunkirk" del director Christopher Nolan, el cual compite como Mejor director. Otros premios que podrían llegar a esta cinta son Mejor película, Mejor diseño de producción y Mejor cinematografía.

Otra curiosidad en esta entrega del Oscar es que Jordan Peele es la tercera persona en ser nominada en las categorías de Mejor película, Mejor dirección y mejor guion por su ópera prima, en este caso "Get Out". Por su parte, Greta Gerwig es la quinta mujer en ser nominada a la categoría de Mejor director.

Hay más datos a resaltar sobre "Lady Bird" de Greta Gerwig, pues se trata de la decimotercera película dirigida por una mujer en ser nominada a Mejor película. Además, es la cuarta película escrita y dirigida solo por una mujer en conseguir nominaciones para Mejor película y Mejor guion.

Sobre los actores, hay ocho que compiten por primera vez en este premio: Timothée Chalamet, Daniel Kaluuya, Sam Rockwell, Margot Robbie, Mary J. Blige, Allison Janney, Lesley Manville y Laurie Metcalf; contrariamente, seis nominados ya ganaron antes el premio: Daniel Day-Lewis, Denzel Washington, Christopher Plummer, Frances McDormand, Meryl Streep y Octavia Spencer.

¿NOMINACIÓN EN TIEMPO RÉCORD?

Entre los nominados a Mejor actor de reparto está Christopher Plummer ("All the Money in the World"), quien a sus 88 años es el candidato de mayor edad en toda la historia del Oscar. Puede que haya batido otro récord: los días menos trabajados para conseguir una nominación.

Plummer, como se sabe, reemplazó a Kevin Spacey en el rol de J. Paul Getty, multimillonario cuyo nieto fue secuestrado para obtener una recompensa. El hombre de negocios se hizo infame al negarse a pagar una suma que, comparada con el resto de su fortuna, no significaba nada.

LA FELICIDAD POR COMPETIR

Como es de esperarse, los nominados al Oscar 2018 están felices, tal y como lo han expresado en redes sociales. Ese es el caso de Octavia Spencer ("The Shape of Water"), la cual compartió un gif efusivo en Twitter:

Por su parte, Jordan Peele dice haber llorado al saber de su nominación: "Acabo de hablar con Daniel (Kaluuya). ¿Saben cómo es estar al teléfono y tratar de disfrazar el sonido de un llanto horrible? Fallé en eso. Ahora mismo solo estoy pensando en todos los que compraron un ticket y le dijeron a a alguien más que lo haga. Ustedes hicieron esto, gracias.

I just spoke to Daniel. You know when you’re on the phone trying to disguise the sound of an ugly cry? I failed at that. — Jordan Peele (@JordanPeele) 23 de enero de 2018

Right now I’m just thinking about everyone who bought a ticket and told someone else to. You did this. Thank you. ✊🏾 — Jordan Peele (@JordanPeele) 23 de enero de 2018

El anuncio en video:

CANALES

Las nominaciones al Oscar 2018 se transmitirán en Latinoamérica por el canal TNT y en Estados Unidos por ABC. También se verán por medio de la web oficial de los premios: oscars.com.

HORARIOS

Estados Unidos: 5:22 a.m. (PST)

México: 7:22 a.m.

Perú: 8:22 a.m.

Colombia: 8:22 a.m.

Ecuador: 8:22 a.m.

Venezuela: 9:22 a.m.

Chile: 10:22 a.m.

Argentina: 10:22 a.m.

LAS VOCES DEL ANUNCIO

En esta ocasión la responsabilidad de revelar las nominaciones al premio recae en los intérpretes Tiffany Haddish ("Girl's Trip") y Andy Serkis ("Rise of the Planet of the Apes").

El anuncio del Oscar es distinto este año, pues ambos actores son acompañados por estrellas como Salma Hayek, Priyanka Chopra, Rosario Dawson, Gal Gadot, Michelle Rodríguez, Molly Shannon, Rebel Wilson, Michelle Yeoh y Zoe Saldaña; las cuales aparecen en videos introductorios para presentar los nominados en categorías técnicas.

LAS FAVORITAS

Una de las historias favoritas en obtener más nominaciones al Oscar 2018 es la vencedora de los SAG Awards; "Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri" de Martin McDonagh, que cuenta la historia de una madre que busca justicia por la violación y asesinato de su hija. Participan Frances McDormand, Peter Dinklage, Woody Harrelson y Sam Rockwell.

Otra película que podría hacerle la competencia es "Lady Bird" de Greta Gerwig, comedia con tintes de drama que ha cautivado a la crítica. Destaca la participación de Saoirse Ronan, Laurie Metcalf y Timothée Chalamet.

Este último también podría tener una oportunidad de ganar el Oscar por "Call Me By Your Name", cinta de época que cuenta el romance furtivo de un adolescente y un adulto en el idílico paisaje de la Italia rural. Incluye actuaciones de Armie Hammer y Michael Stuhlbarg.

De igual modo habría posibilidades para "The Shape of Water", que en los recientes Globos de Oro se llevó el premio de Mejor director por el trabajo de Guillermo del Toro, así como por su música, inspirada en el agua.

¿UNA CEREMONIA POLÍTICA?

Si algo han demostrado las recientes entregas de los Globos de Oro y SAG Awards, es que Hollywood ha entrado con fuerza al movimiento "Time's Up", con el cual se busca combatir el acoso sexual y todas aquellas conductas que perjudiquen a la mujer.

El Oscar 2018 no sería distinto y si bien algunos actores cuestionados como James Franco podrían conseguir una nominación (la acusación de acoso sexual a Franco se reveló un día antes de cerrar las votaciones), es probable de que no consigan llevarse la estatuilla.

Se puede esperar un discurso por parte de presentador que haga referencia a la complicada agenda social, labor que recae otra vez en el showman Jimmy Kimmel; que en 2017 apuntó sus críticas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.