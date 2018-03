El mexicano Guillermo del Toro con "The Shape of Water" ("La forma del agua") y el drama estadounidense "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Tres anuncios por un crimen") figuran como los nominados con más posibilidades para triunfar en la 90 edición de los Oscar.

Con trece nominaciones parte como aspirante en cabeza la cinta fantástica "The Shape of Water", seguida de cerca por "Dunkirk" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", con ocho y siete candidaturas, respectivamente.

La categoría reina de mejor película parece un duelo cara a cara entre "The Shape of Water", ganadora del premio del Sindicato de Productores (PGA) al mejor largometraje, y "Three Billboards", que se llevó el reconocimiento a la mejor cinta dramática en los Globos de Oro así como el galardón a mejor filme en los BAFTA.

Guillermo Del Toro, que ha cosechado grandes aplausos por su labor tras las cámaras en "The Shape of Water", tratará de hacerse con la estatuilla al mejor director frente a Christopher Nolan ("Dunkirk"), Jordan Peele ("Get Out"), Greta Gerwig ("Lady Bird") y Paul Thomas Anderson ("Phantom Thread").

Estos son los nominados en las principales categorías de los premios Oscar 2018:

Mejor película :

“Call Me By Your Name”

“Darkest Hour”

“Dunkirk”

“Get Out”

Lady Bird”

“Phantom Thread”

“The Post”

“The Shape of Water”

“Three Billboards Outside Ebbing Missouri”

Dirección :

“Dunkirk”, Christopher Nolan

“Get Out”, Jordan Peele

“Lady Bird”, Greta Gerwig

“Phantom Thread”, Paul Thomas Anderson

“The Shape of Water”, Guillermo del Toro.

Actor :

Timothée Chalamet, “Call Me By Your Name”

Daniel Day-Lewis, “Phantom Thread”

Daniel Kaluuya, “Get Out”

Gary Oldman, “Darkest Hour”

Denzel Wasington “Roman J. Israel, Esq.”

Actriz :

Sally Hawkins, “The Shape of Water”

Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing Missouri” Margot Robbie, “I, Tonya”

Saoirse Ronan, “Lady Bird”

Meryl Streep, “The Post”.

Actor de reparto :

Willem Dafoe, “The Florida Project”

Woody Harrelson, “Three Billboards Outside Ebbing Missouri” Richard Jenkins, “The Shape of Water”

Christopher Plummer, “All the Money in the World”

Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”.

Actriz de reparto :

Mary J. Blige, “Mudbound”

Allison Janney, “I, Tonya”

Lesley Manville, “Phantom Thread”

Laurie Metcalf, “Lady Bird”

Octavia Spencer, “The Shape of Water”

Película en lengua extranjera :

“Una mujer fantástica” (Chile)

“El insulto” (Líbano)

“Sin amor” (Rusia)

"La herida" (Suráfrica)

“The Square” (Suecia)

Cinta animada :

“The Boss Baby”

“The Breadwinner”

“Coco”

“Ferdinand”

“Loving Vincent”

LOS FAVORITOS

De ganar en el Oscar 2018, Guillermo Del Toro podría convertirse en el tercer realizador mexicano que vence en los Oscar en el último lustro, tras los triunfos de sus amigos y compatriotas Alfonso Cuarón ("Gravity", 2014) y Alejandro González Iñárritu ("Birdman", 2015, y "The Revenant", 2016).

Las categorías interpretativas se presentan con brillantes favoritos que casi acarician la estatuilla con los dedos tras arrasar en los Globos de Oro y los premios del Sindicato de Actores (SAG).

Frances McDormand, la madre justiciera de "Three Billboards", es una apuesta casi segura como Mejor actriz contra las también nominadas Saoirse Ronan ("Lady Bird"), Meryl Streep ("The Post"), Margot Robbie ("I, Tonya") y Sally Hawkins ("The Shape of Water").

Como Mejor actor, el retrato de Winston Churchill elaborado por Gary Oldman en "Darkest Hour" parece insuperable, aunque enfrente tendrá contrincantes de mucho nivel como Timothée Chalamet ("Call Me By Your Name"), Daniel Day-Lewis ("Phantom Thread"), Daniel Kaluuya ("Get Out") y Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq").

Allison Janney, por "I, Tonya", y Sam Rockwell, por "Three Billboards", se postulan asimismo para ser los ganadores en las categorías de intérpretes de reparto.

SABOR LATINO

Además de "The Shape of Water", los Oscar de este año tendrán mucho saber mexicano gracias a "Coco", la película de Disney inspirada en el Día de Muertos que es la máxima favorita para el Oscar a la Mejor cinta de animación y que también opta a la estatuilla a la mejor canción por "Remember Me".

Chile podría hacer historia si ganara su primer Oscar en el apartado de la Mejor película de habla no inglesa gracias a "Una mujer fantástica", dirigida por Sebastián Lelio y con Daniela Vega como protagonista. "Una mujer fantástica" competirá con "The Insult" (Líbano), "Loveless" (Rusia), "On Body and Soul" (Hungría) y "The Square" (Suecia).

MANIFIESTOS EN LA ALFOMBRA

La atención de la alfombra roja de los Oscar, amenazada por el mal tiempo estos días en Los Ángeles, y de la ceremonia, que contará con Jimmy Kimmel como presentador, estará también puesta en las manifestaciones de respaldo hacia las víctimas de agresiones sexuales y en las demandas de igualdad y respeto para las mujeres.

Sin una acción orquestada y prevista como cuando en los Globos de Oro todos los artistas se vistieron de negro, los discursos y las acciones individuales en apoyo de "Me Too" y "Time's Up" prometen ser de lo más destacado de la noche.

RECUERDOS DEL AYER

Y en la mente del público y de los organizadores de la gala estará sin duda la edición de 2017, cuando se entregó por error a "La La Land" el Oscar a la Mejor película que era para "Moonlight", por lo que la expectación ante el anuncio del gran premio este año será, si cabe, todavía mayor.

Sobre todo si, como apuntan algunos medios, los presentadores del premio en esta categoría vuelven a ser Warren Beatty y Faye Dunaway.