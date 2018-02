Oscar 2018: así llegan los nominados a la ceremonia de premios

Los premios Oscar son decididos por los votos de los cerca de 6.000 miembros de la Academia de cine de Hollywood, por lo que los destinos de las estatuillas pueden parecerse a jugar a la rifa. Pero algunas tendencias van tomando forma. Nada está dicho:

1 ) Los casi fijos :

Es altamente probable que Frances McDormand ganará como Mejor Actriz por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Tres anuncios por un crimen") –ella interpreta a una madre que provoca a los policías incapaces de esclarecer el asesinato de su hija– y que Gary Oldman logrará lo mismo en Mejor Actor por "Darkest Hour" ("Las horas más oscuras") (hacer de Churchill no tiene pierde). Apostar por ellos en las diversas plataformas retribuirá ganancias mínimas.

2 ) La ausencia :

​Pese a que "Tres anuncios por un crimen" es una de las preferidas de la temporada de premios, su realizador Martin McDonagh no competirá en Mejor Director. Esto activa la teoría y especulación de la compensación: podrían entregar a McDonagh el trofeo de Mejor Guion Original e incluso –si se aplica una suerte de criterio salomónico– "Tres anuncios por un crimen" podría llevarse el galardón de Mejor Película, con lo que Guillermo del Toro se quedaría con la estatuilla de Mejor Director por "La forma del agua", su filme sobre el encuentro entre una limpiadora muda y una extraña criatura anfibia (el amor vence barreras).

3 ) Ausencia 2 :

En un contexto sensible de denuncias por acoso o violencia sexual, era previsible que en el Oscar 2018 se excluyera a James Franco en Mejor Actor por "The Disaster Artist", en la que encarna con una notable capacidad de mímesis a Tommy Wiseau, el estrambótico pero querible artífice de "The Room", ese delirio kamikaze con forma de película que aborda diversas preocupaciones dramáticas, eróticas y existenciales. "The Disaster Artist" apenas cuenta con una postulación en Mejor Guion Adaptado.

4 ) Inclusión :

Tal como se esperaba, Greta Gerwig está nominada en Mejor Dirección del Oscar por "Lady Bird", sobre una muchacha que busca hallar su lugar en el mundo (las críticas llovieron en los Globos de Oro porque solo designaron a hombres en este rubro). También competirá en esta categoría el realizador afroamericano Jordan Peele por "Get Out!" ("¡Huye!"), un filme de terror que denuncia el racismo. Para qué seguir encendiendo la pradera.

5) Curiosidad deportiva :

Los amantes de la NBA celebran. "Dear Basketball", dirigido por Glen Keane, es candidato en Mejor Cortometraje Animado. Esta obra fue escrita por Kobe Bryan, además de contar con su narración. Bryan, el prodigioso ex escolta de Los Ángeles Lakers y apodado 'La Mamba Negra', campeonó 5 veces en la mejor liga de baloncesto. Ahora tienta el Oscar.

6 ) Récords :

Meryl Streep estira su liderato como la actriz con más nominaciones y alcanza su postulación 21 con "The Post: los secretos del Pentágono", en la que da vida a una periodista que divulga la verdad en medio de las manipulaciones del gobierno de Nixon. Por su parte, ahora Christopher Plummer, con 88 años, es el actor de mayor edad en obtener una candidatura. Él competirá en Mejor Actor Secundario por "Todo el dinero del mundo", la película en la que tuvieron que borrar a Kevin Spacey tras el estallido de las denuncias por acoso sexual.