Los nominados al Oscar 2018, premio mayor de Hollywood, son elegidos por los casi 7000 miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. El anuncio de este martes seguro traerá sorpresas, pero en otros casos no será así, de acuerdo al matemático Ben Zauzmer.

En un artículo para The Hollywood Reporter, Zauzmer compartió sus predicciones sobre qué películas, actores y directores podrían tener la oportunidad de competir en la ceremonia. La predicción se basa en qué tan bien otras galas de premios —SAG, Globos de Oro, BAFTA, etc.— han adivinado a los nominados en el pasado.

Vale resaltar que la correlación entre predicciones y lo que decida la academia en cuanto al Oscar no implica causalidad, pues no necesariamente los miembros que votan en un gremio lo hacen en otro (en los Globos de Oro vota la prensa, en el SAG solo los actores).

El matemático destaca que "Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri" tiene un 99.6% de probabilidades para ser nominada en el Oscar 2018; pero no es la única con opciones altas: "Get Out" y "The Shape of Water" tienen un 99.3% de probabilidades; mientras que "Lady Bird" un 98.8%, "Dunkirk" un 98.6%, "Call me By Your Name" 91.2%; etc. Al final del cuadro se ubican producciones como "Wonder Woman" y "Molly's Game", que no superan el 15%.

En la categoría de Mejor director, la carrera es reñida entre Guillermo del Toro por "The Shape of Water" y Christopher Nolan por "Dunkirk", con un 98.0% y 97.4% de probabilidades, respectivamente. En tercer lugar, con 86.1%, se ubica Greta Gerwig por "Lady Bird".

Estas cifras no solo representarían las posibilidades de nominación al Oscar 2018, sino las de victoria. "También sirven como posiciones aproximadas para el estado actual de cada carrera, porque una mayor posibilidad de nominación equivale a una mayor posibilidad de victoria", sostuvo el autor.

Más datos de la predicción matemática en la galería que abre este artículo.