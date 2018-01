NUEVA YORK (AP) — Las votaciones para las nominaciones a los Oscar 2018 ya se cerraron, pero el impulso a la campaña "Me Too" en Hollywood continúa.

Cuando se anuncien las nominaciones a los Premios de la Academia el martes por la mañana, puede que sea un breve momento de celebración para una industria en llamas por los escándalos de acoso sexual y protestas por desigualdad de género. Pero quizá haya más leña que echar al fuego.

¿Será que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas repita lo que ha hecho en 85 de 89 años al nominar sólo a directores del sexo masculino? ¿James franco se colará a la categoría de mejor actor después de que varias mujeres lo acusaron de una conducta sexual inapropiada mientras filmaban escenas sexuales?

Franco negó las acusaciones en programas nocturnos días antes de que cerraran las votaciones para las nominaciones el viernes.

Cualquiera de esos resultados harán que las nominaciones a los Oscar, una mañana que años antes era dominada por Harvey Weinstein, se conviertan en un capítulo tenso más de la saga "Me Too" que ya ha conformado y modificado la contienda por los Oscar como nunca antes.

A continuación cuatro interrogantes previas a las nominaciones del martes:

1. ¿HAY UNA CINTA FAVORITA?

Tras ganar cuatro Globos de Oro, incluyendo mejor película de drama, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" de Martin McDonagh podría haber tomado finalmente el lugar en la contienda por los Oscar 2018 que nadie quiere: favorita. Tiene la tarjeta con resultados más perfecta de las contendientes, incluyendo nueve nominaciones a los BAFTA, una nominación de reparto en los premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla. que se entregarán el domingo, y el mayor número de nominaciones en los premios de los sindicatos de directores y productores, además del premio del público del Festival de Cine de Toronto, otro importante predictor.

Pero "Three Billboards", que muchos han criticado por su retrato del policía racista (interpretado por Sam Rockwell), ha demostrado su resistencia y ha sido celebrada por la atemporalidad de su historia sobre la venganza de una mujer, aunque también ha sido ridiculizada por insensible. Si "Three Billboards" está en primer lugar, es sólo por poco, la sigue muy de cerca "The Shape of Water" del mexicano Guillermo del Toro, una fábula de la Guerra Fría que podría tener el mayor número de nominaciones el martes gracias a su fastuosa producción y su celebrado elenco.

Pero la cinta de Del Toro perdió la importante nominación de reparto en los SAG, que históricamente ha sido obligatoria para cualquier cinta galardonada en los Oscar. Cada cinta ganadora de la estatuilla a la mejor película en los últimos 22 años obtuvo una nominación en la categoría de reparto en los SAG.

También están en la contienda "Lady Bird" de Greta Gerwig, "Get Out" de Jordan Peele y "Dunkirk" de Christopher Nolan. Cada una tiene sus propios méritos. "Lady Bird" es la única contendiente importante realizada por una mujer y es quizá la cinta más aclamada por la crítica del año. "Get Out" mezcla géneros y trata del racismo, es considerada por muchos una película esencial en la era de Donald Trump. "Dunkirk" es la única cinta de gran presupuesto con un enorme espectáculo visual de todas. Aunque ha estado en silencio en esta temporada de premios, seguramente "Dunkirk" tendrá un gran impulso en las categorías técnicas el martes.

2. ¿CÓMO ALTERARÁ LA CAMPAÑA 'ME TOO' LAS COSAS?

Las campañas rumbo al Oscar 2018 de Kevin Spacey a Dustin Hoffman se han esfumado, por ejemplo. Antes de que Franco ("The Disaster Artist") respondiera incómodamente preguntas duras de Stephen Colbert estaba en el límite como contendiente a mejor actor, detrás de Gary Oldman ("Darkest Hour"), Timothee Chalamet ("Call Me By Your Name"), Daniel Day-Lewis ("Phantom Thread"), Daniel Kaluuya ("Get Out") y Tom Hanks ("The Post"). Muchos votos ya habían sido emitidos cuando las acusaciones en su contra llegaron, pero no hay que olvidar que muchos miembros de la academia esperan hasta el último minuto para emitir su voto. Este año, con la cadena aparentemente interminable de revelaciones, los votantes probablemente recibieron el consejo de esperar aún más para hacer una última búsqueda en Google.

La atención estará puesta en especial en la categoría de mejor director, para la que solo han sido nominadas cuatro mujeres en la historia de los Oscar. Entre las múltiples estadísticas que reflejan el desequilibrio en Hollywood, esta es una de las más claras. Gerwig, quien fue nominada por el Sindicato de Directores, se perfila para ser la quinta, pero es una categoría competitiva con cinco espacios para los presuntos seis finalistas: Del Toro, Nolan, McDonagh, Spielberg, Peele y Gerwig.

Un comodín es Ridley Scott, quien ha provocado admiración por las escenas que filmó de último minuto en "All the Money in the World", para reemplazar a Spacey con Christopher Plummer. Plummer también podría quedar en la categoría de mejor actor de reparto.

3. ¿PODRIA REGRESAR LA CONTROVERSIA DE OSCARS-SO-WHITE?

El año pasado triunfó "Moonlight" y películas como "Fences" y "Hidden Figures" encabezaron un revés a dos años consecutivos de actores nominados únicamente de raza blanca. Las nominaciones del martes no repetirán lo ocurrido en 2015 y 2016, pero tampoco tienen una gran cantidad de posibles candidatos de razas no blancas.

Kaluuya, Mary J. Blige ("Mudbound") y Octavia Spencer ("The Shape of Water") son favoritos para conseguir nominaciones pero ninguno es considerado el más fuerte en sus categorías. Mucho depende de cómo reciba la academia a "Get Out". Es la única cinta que podría llegar a la categoría de mejor película con un protagonista de raza negra. Como película de terror con un director debutante está lejos de ser una contendiente al Oscar prototípica. La película de Peele se estrenó el año pasado el fin de semana de los Oscar.

Pero incluso si todos los arriba mencionados consiguen una nominación el martes, los críticos se preguntarán por qué la revelación de "Girls Trip" Tiffany Haddish o la actriz que se roba la cámara en “Downsizing" Hong Chau fueron pasados por alto.

4. ¿PUEDEN LOS OSCAR SUPERAR A LOS GLOBOS?

Quien sea que esté nominado, una pregunta poco inusitada quedará en el aire: ¿Los Oscar del 4 de marzo se sentirán meramente como una secuela más recatada de los Globos de Oro?

Los Globos de Oro suelen ser un ensayo general para el gran evento. Pero este año, gracias a la protesta con vestidos negros de las asistentes femeninas y una serie de discursos encendidos de las ganadoras del sexo femenino, los Globos tuvieron una prominencia casi tan grande como los Oscar. Como los primeros premios importantes en confrontar el paisaje post Weinstein, quizá le quitaron algo de ruido a los Oscar 2018.

Jimmy Kimmel, quien será anfitrión de la transmisión de los Oscar por ABC, por segundo año consecutivo, dijo a los reporteros en la gira de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión que, con el clima actual, los dos meses entre los Globos y los Premios de la Academia son una eternidad.

“Agradezco a (el anfitrión de los Globos, Seth Meyers) por ser esa prueba de fuego”, dijo Kimmel. "En cuanto a cómo lo manejaré el problema es que son dos meses a partir de ahora, así que es casi como entrar a una bañera caliente, no puedes saber cuál es la temperatura hasta que estás ahí”.

Aun así a los Oscar 2018 les faltará un elemento que sí tuvieron los Globos: Oprah. Se requerirá algo más que un error con un sobre para superar eso. (Foto: AP)